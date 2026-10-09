Las expertas en limpieza instan a lavar estas 3 prendas en octubre antes de que bajen las temperaturas drásticamente

Con la llegada del otoño, las temperaturas comienzan a bajar y el armario se prepara para recuperar algunas de las prendas que han permanecido guardadas durante los meses más cálidos. Las expertas en limpieza recomiendan aprovechar el mes de octubre para lavar algunas prendas antes de que llegue el frío. No se trata únicamente de una cuestión de higiene, sino que después de pasar meses guardadas, algunas prendas pueden haber acumulado polvo y restos de suciedad.

El momento también es importante porque todavía existen días relativamente templados que permiten lavar y secar la ropa con mayor facilidad. Por eso, octubre se presenta como una buena oportunidad para revisar el armario de temporada y prestar atención a esas prendas que vamos a volver a utilizar muy pronto.

Prendas que debes lavar en octubre

El tiempo está cambiando con la llegada del otoño y, con él, recuperamos algunas de nuestras prendas favoritas del armario: jerséis de cachemir, botas de ante, abrigos y chubasqueros. Pero antes de volver a utilizarlos, conviene hacerse una pregunta: ¿cuánto tiempo llevan guardados y cuándo fue la última vez que los lavaste?

Bata

Las bata de estar por casa, suave, cálida y mullida, aunque pueda parecer limpia, con el uso diario pueden acumular bacterias, sudor y malos olores. A la hora de lavarla, dale la vuelta y guarda el lazo en una bolsa de malla para evitar que se enrede con el resto de la ropa. Asimismo, conviene prestar atención a las prendas que se introducen en el mismo lavado. Es mejor evitar tejidos o prendas especialmente abrasivos, como los vaqueros con las cremalleras abiertas, ya que podrían engancharse en la superficie de la bata y deteriorar sus fibras. Asimismo, es preferible prescindir del suavizante, porque puede reducir la capacidad del tejido para absorber la humedad.

Edredón

#lavarederédonencasa #cambiodetempórada #organizacióndelhogar ♬ Simple Life – Daniela Mlčúchová @piaorganiza Error típico de junio: llevar el edredón a la tintorería cuando puedes lavarlo TÚ en casa por casi nada. Tanto si es de microfibra como de plumas, el proceso es más sencillo de lo que crees. Y el resultado: edredones limpísimos, listos para guardar hasta el otoño. Así se hace 👇 PASO 1 — Manchas previas Antes de meter el edredón a la lavadora, frota las manchas directamente con agua y jabón, KH7 Quitamanchas o KH7 Oxígeno Activo. Déjalo actuar unos minutos. Las manchas de sudor, crema o polvo desaparecen casi solas. PASO 2 — Programa y centrifugado Lavadora a 20°C, programa delicados o ropa de cama. Detergente: poco, menos del que usarías normalmente (el exceso no aclara bien y deja residuos). Sin suavizante: arruina el relleno y reduce su capacidad de «inflar». Centrifugado a 1000 rpm máximo. PASO 3 — Secado Secadora a temperatura baja con pelotas de lavandería (o pelotas de tenis limpias): son clave para que el relleno no se apelmace. Si lo secas al sol, sacude el edredón cada hora para distribuir el relleno. PASO 4 — Guardar Una vez completamente seco (muy importante: si guarda humedad, aparece el moho), bolsa al vacío. Ahorra espacio y protege de polvo y ácaros hasta el otoño. ¿Tienes edredón de plumas o de microfibra? Cuéntame en comentarios 👇 Y si te ha sido útil, guarda este vídeo — lo vas a necesitar cada cambio de temporada 😉 Escríbeme EDREDÓN y te mando más consejos de lavado para el cambio de armario. #edredón

Antes de meter el edredón en la lavadora, frota directamente las manchas con agua, jabón y quitamanchas, y déjalo actuar durante unos minutos. Después, selecciona un programa para prendas delicadas a 20°C y 1.000 rpm, seleccionando un programa para prendas delicadas o ropa de cama, y añade menos detergente del habitual para evitar que queden residuos. No utilices suavizante, ya que puede dañar el relleno y reducir su capacidad para recuperar su volumen.

Para el secado, lo ideal es utilizar la secadora a baja temperatura junto con pelotas de lavandería o pelotas de tenis limpias, que ayudarán a evitar que el relleno se apelmace. Si prefieres secarlo al sol, colócalo sobre una superficie horizontal y sacúdelo aproximadamente cada hora para repartir bien el relleno. Por último, cuando esté completamente seco, guárdalo en una bolsa al vacío para ahorrar espacio y protegerlo del polvo y los ácaros hasta que llegue el frío.

Chubasquero

Para lavar un chubasquero correctamente, lo primero es revisar las indicaciones de la etiqueta y cerrar todas las cremalleras, botones y velcros antes de meterlo en la lavadora. Lo mejores utilizar un programa para prendas delicadas a 30ºC, con una pequeña cantidad de detergente líquido y sin suavizante, lejía ni productos agresivos que puedan deteriorar el tratamiento impermeable. Con el paso del tiempo y los lavados, el chubasquero puede perder parte de su capacidad para repeler el agua. En ese caso, es posible recurrir a un producto específico para renovar el tratamiento impermeabilizante, siempre que sea compatible con el tejido.