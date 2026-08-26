Un estudio psicológico concluyó que las personas nacidas entre 1945 y 1965 tienen una ventaja psicológica sin precedentes

Las personas nacidas entre 1945 y 1965 tienen una ventaja psicológica sin precedentes, un estudio psicológico concluyó algo que parecía imposible. La realidad es que estamos ante un cambio de tendencia que nos hace ver con otros ojos a una generación que nos ha dado mucho. Nuestras madres o abuelas, padres y abuelos que nos han transmitido una fortaleza nunca vista. Sin duda alguna, estaremos ante una serie de detalles que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

Es hora de conocer lo que dice un estudio psicológico que puede cambiar por completo nuestra visión de una generación que, sin duda alguna, lo dará todo. En estos días en los que quizás tendremos que empezar a ver llegar una transformación del todo inesperada. La mente lo es todo o al menos, eso es lo que nos indica esta forma de ver el mundo que, sin duda alguna, acabará siendo esencial en estos días que hasta la fecha nadie hubiera ni imaginado. Hay una gran ventaja psicológica, en función de lo que nos dicen los expertos que podemos obtener dependiendo del momento en el que hayamos nacido.

Las personas nacidas entre 1945 y 1965

Hay generaciones que marcan por completo a quienes viven en ellas. La historia de cada una de ellas está vinculada a una serie de procesos que van de la mano y que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Estamos viviendo algunos elementos que son los que nos acompañarán durante décadas.

Somos descendientes de una generación que puede ser la que ha hecho que tengamos un determinante carácter y manera de ver el mundo. No somos los mismos, los que crecimos sin internet, sin nada más que una pelota o una muñeca para jugar.

Creamos nuestras historias desde cero, empezamos a vivir en las calles en busca de una sociabilización que ahora se queda en nada. Hacemos nuestra vida virtual al margen de una vida física que ha perdido protagonismo. Dejar el móvil por una conversación interesante.

Conocer la esencia de unas palabras que acabarán siendo las que nos darán este plus de buenas sensaciones que quizás hasta ahora nadie hubiera ni imaginado. La psicología nos demuestra que hay unas personas que nacieron y vivieron en periodos de entreguerras y pueden tener una ventaja importante respecto al resto.

Tienen una ventaja psicológica sin precedentes según la psicología

La psicología nos dice la ventaja que podemos tener con la llegada de una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Con estas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta y puede acabar siendo lo que nos dará un cambio de ciclo destacado.

Tal y como nos explican en un reciente artículo de Psicology Today: «Un mundo conectado que está dejando a tantos sintiéndose desconectados es contrario a la intuición y problemático, sin embargo, es la nueva realidad de la humanidad. Y esta nueva realidad está afectando a la fuerza laboral de la próxima generación a un ritmo alarmante. El setenta y tres por ciento de la generación Z informa que se siente solo a veces o siempre—el nivel más alto de cualquier generación. Los desafíos de salud mental que experimenta la Generación Z no se parecen a nada que ninguna otra generación haya enfrentado. Solo el 45% de la Generación Z informa una salud mental «excelente» o «muy buena», que es la más baja de cualquier generación. El noventa y uno por ciento de los adultos de la Generación Z dicen que han experimentado al menos un síntoma físico o emocional debido al estrés, como sentirse deprimido o triste (58 por ciento), o falta de interés, motivación o energía (55 por ciento). Y i 68 por ciento de la generación Z informa que siente un estrés significativo por el futuro».

Siguiendo con la misma explicación: «Si bien la salud mental ha sido etiquetada anteriormente como un problema personal que debe abordarse en el tiempo personal, las ramificaciones se están mostrando negativamente en el trabajo. El setenta y cinco por ciento de la Generación Z y la mitad de los Millennials dejaron un trabajo por razones de salud mental, en comparación con el 34 por ciento de otras generaciones. Para los empleadores, las implicaciones son claras: los problemas de participación y retención de los empleados serán importantes si no se aborda la soledad. Estos números se vuelven cada vez más preocupantes cuando se considera que el 75% de la fuerza laboral mundial serán Millennials y Gen Z para 2030. Incluso si la salud mental y la soledad no son preocupaciones expresadas por tu equipo actual… Viene en camino».