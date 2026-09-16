Federico II el Grande dejó una frase sobre la diplomacia que sigue vigente: «La diplomacia sin armas es como la música sin instrumentos»

Federico II el Grande fue uno de los monarcas que más transformaron el equilibrio de poder en la Europa del siglo XVIII. Durante su reinado, Prusia pasó a convertirse en una potencia militar capaz de enfrentarse a algunos de los grandes Estados europeos. Su visión de la política exterior quedó resumida en una frase que se le atribuye. «La diplomacia sin armas es como la música sin instrumentos». Una reflexión que permite entender por qué para el monarca negociar y disponer de un ejército poderoso eran dos elementos estrechamente relacionados.

Una frase sobre el poder

«La diplomacia sin armas es como la música sin instrumentos». Con esta contundente comparación, Federico II habría resumido una de sus principales ideas sobre las relaciones entre Estados, ya que las negociaciones podían resultar fundamentales, pero necesitaban estar respaldadas por una posición de fuerza.

El monarca prusiano no consideraba el ejército un elemento independiente de la política. Sus escritos muestran una preocupación constante por las alianzas, los intereses territoriales y la capacidad de Prusia para hacer frente a sus rivales. En su Testamento político de 1752 analizó precisamente cómo debía actuar el reino ante las principales potencias europeas. El documento permite conocer directamente buena parte de su estrategia política.

Prusia frente a las grandes potencias

Cuando Federico II llegó al trono en 1740, Prusia todavía tenía que consolidar su posición frente a potencias como Austria, Francia y Rusia. El nuevo rey apostó por reforzar el Estado y convirtió al ejército en una de las principales herramientas de su política exterior.

Las Guerras de Silesia fueron fundamentales para ese proceso. Federico II consiguió hacerse con Silesia, un territorio perteneciente a los dominios de los Habsburgo, después de enfrentarse militarmente a Austria. Aquella decisión alteró el equilibrio político europeo y situó a Prusia en una posición mucho más relevante.

La Guerra de los Siete Años

La importancia de su estrategia quedó todavía más clara durante la Guerra de los Siete Años, iniciada en 1756. Prusia tuvo que enfrentarse a una coalición en la que participaron Austria, Francia, Rusia, Suecia y Sajonia, mientras Federico II contó con el apoyo británico y de otros aliados.

El conflicto puso al reino al borde del desastre en distintos momentos. Federico II sufrió derrotas importantes, pero también consiguió victorias que permitieron a Prusia mantenerse en la guerra. La batalla de Leuthen, en 1757, se convirtió en uno de los triunfos militares más destacados de su reinado.

Federico II murió en 1786 después de casi medio siglo en el trono. Durante ese tiempo, Prusia pasó de ser una potencia regional a ocupar una posición central en el sistema europeo. Su figura quedó vinculada tanto a sus campañas militares como a sus reformas administrativas, su interés por la cultura y su correspondencia con algunos de los principales intelectuales de su época.