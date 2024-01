Este venezolano se sincera y confiesa las cosa que no le gustan de España: «El tema de los médicos…»

Los choques culturales son una de las tendencias más virales en redes sociales. Personas, generalmente jóvenes, que se mudan a otros países, y cuentan cuáles son las cosa que más les han sorprendido. Destacan aspectos tanto positivos como negativos de ellos comparándolos con sus lugares de origen, lo que muchas veces da lugar a debates y polémicas. En esta ocasión, el protagonista es Boris (@borisluqueyt), un joven venezolano que ha compartido un vídeo en Instagram explicando qué cosas no le gustan de España.

Las 3 cosas que no le gustan de España

Comienza hablando del tema de la burocracia: «El tema de los médicos que llevan años esperando su homologación cuando aquí en el país hacen falta médico. Deberían contratar más personal para que ayuden a agilizar estos trámites».

En segundo lugar, hace referencia al precio del alquiler: «El alto coste del alquiler, el cual no va de la mano con el sueldo que se gana aquí, sobre todo en las grandes ciudades. Si vemos otro país de la Unión Europea, como por ejemplo Alemania o Luxemburgo, ciertamente se gasta más en alquiler, pero te aseguro que después de sumar y restar te queda más para el bolsillo».

También hace alusión a la explotación laboral: «Esto no aplica para todos los trabajos, pero yo creo que sí para la gran mayoría, y da igual si tienes documentación o no. Yo mismo sufrí de esto y tengo compañeros que también. Mi antigua jefa española me dijo ‘Boris eso tristemente se ve bastante aquí’».

Por último, aclara: «Estas son realidades del país, que no por ello significa que esté hablando mal. A mí me encanta España, pero las cosas son como son».

Los usuarios de Instagram han reaccionado con comentarios como: «Todos los problemas que ha dicho son ciertos y los sufrimos todos…aunque viendo los comentarios, creo que el mayor problema de este país, es la ristra de catetos que hay»; «Totalmente y te faltaron muchas otras cositas como el tema de los autónomos, los okupas, los impuestos que pagan no van de la mano con los servicios sociales ya que cada vez están peor y los impuestos cada vez son más elevados, etc.»; «Muy cierto, soy española y vivo en Holanda y aquí aunque el sistema sanitario es basura porque es privado el salario es buenísimo y te sobra para vivir bien y ahorrar».

Cómo homologar un título extranjero en España

Es fundamental comprender las diferencias entre homologación, convalidación y equivalencia en el contexto de validar títulos extranjeros en España. La homologación se refiere al proceso global de validación de un título extranjero, implicando trámites que afectan a los documentos originales, como compulsa y legalización.

Por otro lado, la convalidación o equivalencia se centra en los trámites relacionados con estudios que están en curso o ya finalizados. Además, el reconocimiento profesional es exclusivo para ciudadanos de la Unión Europea con títulos de la UE y se aplica únicamente a profesiones reguladas, con el objetivo de facilitar el ejercicio de estas profesiones en España.

En la actualidad, el Ministerio de Universidades tiene la responsabilidad de gestionar las competencias para la homologación de títulos universitarios, anteriormente a cargo del Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Recientemente, han publicado una nueva guía que proporciona información detallada sobre estos procesos.

Para llevar a cabo la homologación de un título universitario obtenido en el extranjero, es esencial cumplir con una serie de requisitos previos:

Legalización del título y expediente académico : el proceso de legalización, primer paso para la homologación, debe realizarse en el país que emitió el título.

: el proceso de legalización, primer paso para la homologación, debe realizarse en el país que emitió el título. Compulsa de las copias : después de legalizar el título, se deben solicitar copias compulsadas de los documentos, incluyendo el título, el expediente y el DNI.

: después de legalizar el título, se deben solicitar copias compulsadas de los documentos, incluyendo el título, el expediente y el DNI. Traducción Jurada a Español: en caso de que el título no esté en español, se requiere una traducción jurada al español para que sea reconocido en España.

Una vez completados estos requisitos previos, el proceso de homologación sigue con los siguientes pasos:

Pago de la tasa 107 : antes de presentar la solicitud de homologación, es necesario abonar la tasa 107, cuyo recibo debe adjuntarse a la solicitud.

: antes de presentar la solicitud de homologación, es necesario abonar la tasa 107, cuyo recibo debe adjuntarse a la solicitud. Solicitud de Homologación : la solicitud de homologación puede realizarse de dos maneras: presencialmente en el Ministerio de Universidades o por internet.

: la solicitud de homologación puede realizarse de dos maneras: presencialmente en el Ministerio de Universidades o por internet. Trámite de Equivalencia: este proceso tiene como objetivo equiparar el título extranjero con una titulación universitaria española homóloga, garantizando la equivalencia entre ambos.

Una vez presentada tu solicitud, el Ministerio de Universidades llevará a cabo el estudio correspondiente y emitirá una resolución en un plazo máximo de 6 meses. Esta resolución puede ser de tres tipos: negativa, lo que implica la denegación de la solicitud; pendiente de regularización, lo que significa que se exige cursar formación complementaria; o positiva, lo que implica la concesión de la credencial de homologación o equivalencia para tu título.