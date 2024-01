El Tiktoker que ha descubierto la fórmula matemática para elegir la cola de supermercado más rápida

En ocasiones, al llegar al supermercado y estar listos para pagar, surge la pregunta de en qué cola colocarse. Pues bien, el usuario de TikTok @_derivando, ha compartido un video sobre cómo elegir la cola más rápida del supermercado. ¡Toma nota!

El dilema que plantea es si es preferible elegir una fila con pocos carros pero muy llenos, o una con muchos carros, aunque estén casi vacíos. Aunque la intuición podría sugerir colocarse en la fila con más carros, pero menos llenos, las matemáticas indican que es más eficiente optar por la fila con menos carros pero más llenos.

La explicación radica en el tiempo que se tarda en pagar. En la fila con pocos carros, aunque estén llenos, los productos se escanearán rápidamente, y se perderá menos tiempo esperando a que el resto de las personas realice el pago. Por otro lado, en la fila con muchos carros, se tendrá que esperar a que más gente realice el pago, que es la parte en la que más tiempo se tarda.

El vídeo no ha tardado en hacerse viral en la red social, y ya suma miles de visualizaciones y cientos de comentarios: «También hay que tener en cuenta la edad de las personas que compran»; «La más rápida es en la que no hay una señora mayor con un monedero»; «Pagar.Poner en las bolsas es lo dificil»; «En realidad donde más se demora la gente es en guardar los productos en bolsas. y eso va más rápido si tienes pocas cosas en la cesta»; «Yo miro si van dos personas para un mismo carro. También creo que en lo que más se tarda es en embolsar».

La teoría del carrito de la compra

La pregunta sobre si eres una buena o mala persona tiene una perspectiva interesante según la teoría del carrito de la compra en el supermercado. Esta teoría, compartida en redes sociales, propone observar la reacción de las personas al decidir qué hacer con el carrito después de cargar los productos.

La actitud hacia esta decisión puede revelar mucho sobre la capacidad de autogobierno de una persona. Devolver el carrito al lugar designado es considerado objetivamente correcto y reconocido como una tarea fácil y cómoda. La teoría sugiere que el acto de devolver el carrito se convierte en un ejemplo clave para determinar si una persona hará lo correcto sin estar obligada a hacerlo.

En situaciones donde no existe una obligación legal de devolver el carrito, la decisión de hacerlo se presenta como una acción que demuestra la bondad intrínseca de una persona. La teoría destaca que nadie castigará por no devolver el carrito, ya que no hay ganancias tangibles asociadas. Por lo tanto, este acto cotidiano se convierte en un indicador de la disposición de una persona para hacer lo correcto sin necesidad de incentivos externos.

Consejos para ahorrar en la cesta de la compra

Para finalizar, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha compartido una serie de consejos para ahorrar en la cesta de la compra y minimizar el impacto de la subida en el precio de los alimentos. Es fundamental hacer un esfuerzo adicional a la hora de planificar las comidas.

En lugar de elegir piezas caras de carne, como entrecot o filetes a la plancha, considera utilizar piezas más económicas destinadas a guisos, cocinándolas en estofados con salsa. Además, puedes centrar tus comidas en guisos donde las verduras, legumbres, arroz o patatas sean la base del plato, incorporando la carne como un complemento, lo cual resulta más económico.

Cuando vayas a la pollería, opta por comprar pollo entero en lugar de filetes de pechuga o contramuslos, y solicita que te lo preparen en la misma tienda. Esta elección no solo es más económica, sino que también te permite aprovechar todas las partes del pollo.

En la pescadería, busca pescados de temporada, ya que suelen tener precios más accesibles. Otra alternativa es considerar los productos congelados, que mantienen una buena calidad y suelen ser más económicos que los frescos.

Integrar legumbres en tu dieta de manera regular no solo es saludable, sino que también resulta económico. Puedes preparar ensaladas de garbanzos o alubias, opciones económicas y nutritivas.

Cuando compres frutas y verduras, elige aquellas de temporada, ya que suelen ser más baratas. Sé flexible y adapta tus elecciones según las ofertas disponibles en la frutería. Asimismo, considera las frutas de calibre pequeño, que suelen tener un costo inferior.

Los huevos, a pesar de haber experimentado un aumento en su precio, siguen siendo una fuente de proteína completa y asequible. Incluirlos en tu dieta puede ser beneficioso tanto para tu bolsillo como para tu salud.

Y, por último, explora la sección de productos a punto de caducar en supermercados, especialmente por la tarde, donde puedes encontrar frutas más maduras y otros productos con descuentos significativos.