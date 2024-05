Éste es el tiempo máximo que puedes tener la comida en el congelador: es importante para tu salud

Hay un tiempo máximo en el que puedes tener la comida en el congelador, algo que debes saber y es muy importante para tu salud, no todo vale, ni dura para siempre. A la hora de poner la comida en el congelador, quizás tenemos la sensación de que tendremos estos alimentos para siempre en casa.

La realidad es que podemos estar poniendo en riesgo nuestra salud, si tenemos demasiados meses determinados alimentos en el congelador, las consecuencias sobre nuestra salud pueden ser enormes. A partir de ahora anota el momento de congelar los alimentos y sigue las recomendaciones.

Es importante para tu salud

Saber congelar correctamente la comida es algo que debes saber hacer. No sirve de nada poner todo en el congelador, sin un orden y una planificación. En demasiadas ocasiones lo que hacemos es colocar sin más la comida y esperar a que la necesitemos o simplemente tengamos que buscarla o nos acordemos de ella. Realmente, no tendríamos que congelar nada, sino simplemente estar muy pendientes de una planificación semanal que debe ser la adecuada para no tirar nada.

Comprar comida que está a punto de caducar más barata y después congelarla no es una buena idea. Puedes estar cometiendo un pequeño error, especialmente cuando estamos ante una congelación que tiene los días o las horas contadas. Quizás nos imaginamos que por el hecho de estar congelada la comida quiere decir que la podemos tener horas y horas en el congelador, pero nada más lejos de la realidad. La comida tiene un ciclo de vida que con el congelador no se detiene.

Es importante saber que el congelador no evita que la comida se pueda echar a perder, de tal forma que debemos anotar el momento en el que congelamos. Sabremos cuándo caduca y podremos organizarnos mucho mejor a la hora de preparar los menús y no perder nada de dinero y de comida en ello. Cada alimento cuenta, especialmente, cuando estamos ante una serie de detalles que son fundamentales y que quizás no contemplamos por desconocimiento.

Podemos enfermar sin darnos cuenta, al no respetar los ciclos de vida de unos alimentos que no vivirán para siempre en nuestro congelador. A partir de ahora podrás saber el tiempo que necesitas para conseguir que tus alimentos estén en perfectas condiciones, es cuestión de ponerse manos a la obra con ello.

El tiempo máximo que puedes tener la comida en el congelador

Ha llegado el momento de empezar a centrar nuestra atención en aquello que comemos. Hay determinados alimentos que nos pueden causar daño sin saberlo, debido a que hay un tiempo máximo para poder afrontar ese ciclo de vida que nos afecta a todos. Si un alimento se pasa del tiempo recomendado fuera de la nevera, no se nos ocurre comerlo, lo mismo debería pasar con el tiempo en el congelador de algunos alimentos que pueden cambiarlo todo.

Dependiendo del tipo de alimento que esté en el congelador, tendrá un ciclo de vida más o menos corto, pero siempre desde el punto de vista de un alimento que realmente podría hacer posible que nuestra salud empeore o mejore. No todas las carnes o pescados tienen el mismo ciclo de vida, llega un momento en el que tienes que empezar a etiquetar tus congelados para saber si puede seguir comiendo este elemento o no. Esto es lo que necesitas saber según esta experta en alimentación.

Las redes sociales pueden ayudarnos más de lo que nos imaginamos en un día a día en el que todo es posible. Podemos empezar a prepararnos para avanzar en la manera de congelar la comida y ganar en salud, gracias a este vídeo viral que nos aclara en unos pocos segundos muchas dudas. Nada más verlo, seguro que pensaremos en lo que tenemos en el congelador y el tiempo que lleva en él, un dolor de estómago o unas molestias que pueden llegar sin avisar pasarán a la historia.

Si nos fijamos en las fechas, un máximo de 3 meses es la media de los alimentos que tenemos en el congelador. Más allá de este tiempo, podemos estar enfrentándonos a un alimento en mal estado. Las consecuencias de la ingesta de este tipo de alimentos pueden ir desde unas simples molestias, hasta realmente enfermar. Nos puede salvar el hecho de que cocinamos los congelados, pero quizás estemos haciendo algo aún peor, que consiste en descongelar para volver a congelar.

En ningún caso se debe volver a congelar ningún alimento, ya que, el resultado puede ser terrible. Tendremos que enfrentarnos a un cambio que no será nada bueno y que puede que descubramos que ha sido una mala decisión congelar demasiado tiempo este alimento. Para evitarlo, nada mejor que las etiquetas que nos sacarán de más de un apuro.