Este es el país en el que se consume más pan: y no es Francia

El pan es uno de los alimentos más populares del mundo y, aunque podría parecer que Francia es el país donde más se consume, no es así. Según el informe «Global Trends in Bread and Bread Products» publicado por Innova Market Insights, entre 2018 y 2022, se observó un crecimiento anual del 2% en los nuevos lanzamientos de productos derivados del mercado del pan.

Una de las tendencias destacadas en este mercado es la creciente demanda de opciones más saludables, reflejando así un cambio en las preferencias de los consumidores hacia alternativas que promuevan un estilo de vida más saludable.

Los países donde más pan se consumen

Según las estadísticas de World of Statistics, los 10 países que lideran en consumo de pan per cápita al año son Turquía (199,6 kg), Serbia (135 kg), Bulgaria (131,1 kg), Ucrania (88 kg), Chipre (74 kg), Argentina (72 kg), Portugal (70 kg), Polonia (70 kg), Dinamarca (70 kg) y Grecia (70 kg). Asia ha experimentado el crecimiento más rápido en las ventas de pan y la introducción de nuevos productos para 2022, con un aumento del 6% y del 12%, respectivamente.

Por otro lado, también existen estadísticas sobre los países con menor consumo de pan por persona al año. En este caso, los países menos consumidores son India (1,75 kg), Nigeria (2,26 kg), Brasil (2,88 kg), Indonesia (4,7 kg), China (5,83 kg), Estados Unidos (17 kg), Sudáfrica (25,8 kg), Japón (28,3 kg), México (33,5 kg) y Reino Unido (37 kg).

Cabe señalar que España ocupa el puesto número 46 en el ranking, con el consumo de pan per cápita al año de 46 kilos.

Los diferentes tipos de pan

El pan, un alimento básico en muchas culturas, existe desde hace milenios y se elabora mezclando harina, levadura, agua y otros ingredientes.. La variedad de panes disponibles varía según el tipo de harina, el método de preparación y la adición de otros ingredientes.

El pan blanco, el más común en muchos países, tiene un sabor suave y un color claro, ya que se elimina el salvado y el germen del trigo durante el proceso de molienda. Por otro lado, el pan integral, elaborado con harina de grano entero, es más rico en fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes que el pan blanco, con un sabor más profundo y una textura densa.

El pan de centeno se elabora con harina de centeno y puede tener diferentes tonalidades según la parte del grano que se utilice. Por su parte, el pan de masa madre se fermenta con levaduras y lactobacilos naturales, desarrollando un sabor agrio característico y menos gluten, lo que lo hace fácilmente digerible.

El pan multicereales se elabora con al menos dos cereales diferentes. Por otro lado, las baguettes, típicas de la cultura francesa, son panes largos y finos, crujientes por fuera y ligeros por dentro, ideales para bocadillos o acompañar comidas.

La chapata, también conocida como ciabatta en italiano, es un pan ligero y aireado con una corteza ligeramente gomosa, perfecto para hacer paninis debido a su resistencia. Con tantas opciones disponibles, el mundo del pan ofrece una variedad infinita para satisfacer todos los gustos y preferencias.

Cómo elegir el mejor

La cantidad diaria recomendada de pan, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es de 250 gramos, aunque no todos los panes son iguales en términos de calorías y nutrientes. Por lo tanto, es importante elegir el tipo de pan según las necesidades de tu dieta, preferiblemente con la orientación de un profesional en nutrición.

Según Jamie Gnau, instructora clínica de ciencias biomédicas en la Universidad Estatal de Missouri (EE.UU), el pan más saludable es el integral, ya que no causa picos de azúcar en la sangre como el pan blanco y aporta fibra, proteínas y vitaminas B y E, Potasio, Folato, Hierro y Magnesio. En segundo lugar estaría el pan de centeno, similar al integral y rico en fibra, lo que ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre.

El pan de cereales germinados es otra opción saludable, elaborado con legumbres y granos integrales, con una concentración de nutrientes mayor que el pan integral y sin almidón. Los panes integrales de masa madre, debido a su proceso de fermentación, son fáciles de digerir y tienen un índice glucémico más bajo, siendo una opción nutritiva.

La masa madre es un método natural de fermentación utilizado en la elaboración del pan, que implica alimentar regularmente una mezcla de harina integral y agua para mantenerla activa. Existen diferentes tipos de masa madre, cada uno con sus propias características y contribuciones al sabor y textura final del pan horneado.

La elaboración del pan con masa madre mejora la digestión. Además, contiene una mayor cantidad de lactobacilos que facilitan la producción de ácido láctico, promoviendo así la absorción de minerales como potasio, magnesio y zinc. En cuanto al índice glucémico, el pan con masa madre tiene un bajo contenido, lo que lo hace una opción mucho más saludable que el pan blanco industrial.