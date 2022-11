Este es el aperitivo que más recomiendan para comer con la cerveza

Existe la creencia generalizada de que la cerveza engorda, pero diferentes estudios científicos han demostrado que realmente no es así. La causa de la conocida como «barriga cervecera» no es otra que los aperitivos que acompañan a esta bebida, como las patatas o los fritos. Ahora bien, si no te gusta tomar la cerveza con el estómago vacío, no tienes de qué preocuparte porque hay un aperitivo muy saludable que puedes elegir.

El mejor aperitivo para acompañar la cerveza

¿Has oído hablar del butirato? Se trata de un ácido graso de cadena corta que producen algunas bacterias de la microbiota. Cuando la flora intestinal está sana y produce la cantidad necesaria de butirato, fomenta un adecuado funcionamiento del organismo, mejora la calidad del sueño y evita la inflamación.

Ahora, investigadores del King’s College de Londres han publicado un informe en la revista ‘American Journal of Clinical Nutrition’ en el que reflejan cómo aumentar la producción de butirato. Es algo muy sencillo y al alcance de todo el mundo, ya que simplemente hay que sumir un puñado de almendras al día.

El profesor Kevin Whelan, jefe del departamento de Ciencias Nutricionales del King’s College, explica lo siguiente: «Una de las maneras en las que la microbiota afecta a la salud humana es mediante la producción de ácidos grasos de cadena corta, como el butirato. Estas moléculas funcionan como fuente de combustible para las células del colon, regulan la absorción de otros nutrientes en el intestino, y ayudan a equilibrar el sistema inmune. Pensamos que estos hallazgos apuntan a un efecto beneficioso del consumo de almendras en el metabolismo bacteriano y la salud humana», según recoge ‘El Español’.

Beneficios de las alemndras

Es uno de los aperitivos más saludables que existen por su alto valor nutricional. Las almendras ayudan a controlar el peso corporal ya que son una fuente muy rica en fibra, por lo que regulan el tránsito intestinal y generan sensación de saciedad. A esto hay que sumar que buena parte de sus grasas son buenas, lo que significa que reducen el colesterol cuidan la salud cardiovascular.

¡Y todavía hay más! Porque las almendras son muy ricas en magnesio, un mineral que participa en la síntesis de serotonina. Por lo tanto, ayudan a cuidar la salud a nivel físico, y también mental. Puedes elegir un puñado de almendras para acompañar la cerveza sin preocuparte por tu peso corporal y disfrutando de todos sus beneficios.