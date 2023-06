Una española enseña lo que paga por sus facturas en EEUU y la gente se queda de piedra

¿Te has preguntado alguna vez cómo es vivir en Estados Unidos? ¿Qué diferencias hay con España en cuanto al coste de la vida, los impuestos o las facturas? Una española que reside en el país norteamericano ha decidido compartir su experiencia a través de TikTok y ha dejado a muchos con la boca abierta a raíz de lo que paga en facturas como la de la luz o la del agua.

Española enseña lo que paga por sus facturas en EEUU

Nuria Calvo, una joven que vive en Miami desde hace dos años y que trabaja como consultora financiera, tiene además una cuenta de TikTok, @nurycalvosn, en la que publica vídeos sobre su día a día, sus viajes y sus consejos sobre finanzas personales. Uno de sus vídeos más populares es el que muestra lo que paga por sus facturas en EEUU.

En el vídeo, la tiktoker explica que al vivir en Florida, no utiliza la calefacción, pero sí que es cierto que el aire acondicionado tiene que estar encendido las 24 horas del día, debido no solo al calor, sino también por la humedad. De hecho, especifica que si no es por el aire acondicionado, las «paredes se nos llenan de humedades».

Eso ya puedes hacernos pensar que el coste de la factura de la luz será elevado, pero además menciona que tiene, al margen de las luces de toda la casa, el lavavajillas, dos frigoríficos que siempre están enchufados, la cocina, la air fryer y demás electrodomésticos como la lavadora y la secadora de las que dice además que son «enormes».

¿Pero qué paga de luz? Pues la sorpresa llega cuando muestra la última de las facturas que ha pagado 138,35 dólares, aunque no solo por gasto o consumo, o por kw contratado, sino que además se le suman tasas como lo regulado localmente y por estado o también impuestos como el llamado «gross receipts tax » que se corresponde con una tarifa que se cobra para recuperar el impuesto sobre los ingresos brutos misceláneos que se impone a los proveedores minoristas de electricidad que operan en una ciudad o pueblo.

En cuanto a la factura del agua, la tiktoker explica que además del gasto de agua para cocinar o para ducharse, tienen también que sumarle el de la trituradora de alimentos, de la que dice que funciona también conectada al agua, así como el riego automático o el consumo de lavadora pero en conclusión, lo que ha pagado el pasado mes ha sido 121 dólares.

«¿Qué os parece?» Así es como @nurycalvosn finaliza su vídeo que cuenta ya con más de 2,7 millones de visualizaciones, además de muchos comentarios de seguidores que han alucinado al descubrir que la luz no es tan cara como se podría pensar, mientras que en cambio, la factura del agua sí que es bastante más cara que en España.