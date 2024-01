Una española cobró 10 veces su nómina por error y esto es lo que hizo

¿Qué harías si la empresa para la que trabajas se equivoca y te paga 10 veces más de lo que te corresponde? Por surrealista que parezca, esto es lo que se la sucedido a la tiktoker @martaregistrada, una joven española que vive en Australia. «Sabéis este anuncio que era ‘¿estaré pagando de más?’. Yo, sin duda, no. Ha pasado lo que nunca pasa: la casa ha perdido. ¿Cuándo pasa que pierda la casa? Hasta cuando te sale a devolver eso es porque le has dejado dinero a Hacienda a coste cero», comienza explicando en el vídeo.

A continuación, asegura que se quedó muy sorprendida al ver su última nómina en Australia, donde, a diferencia de lo que ocurre en España, lo habitual es recibir pagos semanales. Al revisar el documento que le había entregado su empresa, vio que había cometido un error al registrar 35 horas en lugar de las tres y media que trabajó. Su salario es de 60 dólares por hora, de manera que le pagaron 2.200 dólares por una semana de trabajo.

«Que dicho así suena un poco frío, pero es un billete de ida y vuelta a España con souvenirs incluidos, medio coche, el alquiler de dos meses prácticamente», añade. Y continúa: «A mí me suena fantástico, pero ese dinero no es tuyo, pero igual que otras veces se va, esta vez me ha venido, esto hay que avisarlo, devolverlo, pero imagínate sorprender a mis padres en España…».

«Escribo a mi jefe y le digo: ‘No sabía que sabías que el 1 de enero era mi cumpleaños, pero nos conocemos de hace muy poco para que me estés regalando ya 2.200 dólares’», revela la joven. Sin embargo, desde que le comentó lo sucedido a su jefe, todavía no había recibido noticias suyas. «Una cosa es una cosa y otra cosa es que vaya yo presionando», finaliza con humor.

Los comentarios de los usuarios no tienen desperdicio: «Yo pretendí hacer lo mismo y me lo quitaron del sueldo del mes siguiente»; «Admiro mucho la honradez y a lo mejor el karma permite que te lo quedes, aunque lo más seguro es que no. Te irá bien, ya verás»; «Cuidado que a una compañera le «pagaron» una nómina negativa, es decir en lugar de cobrar tuvo que pagar su recibo de salario»; «Honradez ante todo. Eso te significa que eres una buena persona».

Un caso surrealista

A raíz de lo que le ha sucedido a la joven española residente en Australia, merece la pena recordar un caso que tuvo lugar en Chile a mediados de 2022. Un ciudadano chileno se encontró con un error en su nómina, donde le habían pagado su sueldo multiplicado por 330 veces. Trabajando en el Consorcio Industrial de Alimentos (Cial) de Chile, la empresa cometió un error humano que resultó en un pago de 165.398.851 pesos chilenos, alrededor de 170.507 euros, en lugar de su sueldo real de 500.000 pesos (515 euros) como asistente de despacho.

Después de descubrir el error, el trabajador informó a sus superiores sobre la discrepancia en su nómina y se comprometió a devolver la cantidad incorrecta. Sin embargo, no cumplió con su palabra y, al día siguiente, la empresa intentó contactarlo para resolver la situación. El trabajador, sin dar señales de vida durante algunas horas, justificó su ausencia alegando que se había quedado dormido y no pudo realizar el reembolso ni presentarse a trabajar.

Posteriormente, la empresa recibió una notificación de un bufete de abogados, donde el empleado comunicaba su renuncia al trabajo. Desde entonces, no tuvo más noticias de él. Ante esta situación, la empresa decidió emprender acciones legales, acusándolo de un presunto delito de apropiación indebida. La acción judicial destaca que se le informó claramente al empleado que la cantidad recibida no correspondía al pago de ningún servicio.

Delito de apropiación indebida

La apropiación indebida se da cuando alguien toma posesión o control de bienes o dinero que pertenecen a otra persona, sin su consentimiento y con la intención de apropiarse de ellos. Es fundamental destacar que la comisión de este delito implica un abuso de la confianza depositada por la víctima en el autor de la apropiación.

El delito de apropiación indebida en el Código Penal español está contemplado en el Título XIII, Capítulo VI, bajo el artículo 253. Este artículo establece las conductas que constituyen el delito y las penas correspondientes. Se considera apropiación indebida cuando alguien, en perjuicio de otra persona, se apropia de bienes recibidos en depósito, comisión, custodia u otro concepto obligatorio de entrega.

Las penas correspondientes varían según el valor económico de lo apropiado. En casos de menos grave, la pena es de multa de uno a tres meses. Para el delito menos grave, la pena puede ser de prisión de seis meses a dos años, o multa de seis a 24 meses. En el delito grave, la pena prevista es de prisión de uno a seis años.