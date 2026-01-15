Una española alerta sobre el gesto que hacemos sin parar en España y que en Japón es ilegal: «Nadie te avisa»

Este gesto que hacemos sin parar en España y que en Japón es ilegal puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, las redes sociales pueden descubrirnos lo mejor de un tipo de elemento que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Estaremos muy pendientes de unos cambios de ciclo que pueden dar lugar a más de un susto. Este choque cultural que podemos sufrir en viajar nos puede costar muy caro.

Pensamos que lo sabemos todo, en especial de un país como Japón, después de haber crecido con sus series y prácticamente siendo uno más de una cultura que realmente puede darnos más de una sorpresa cuando la descubrimos en el lugar de origen. Estamos muy pendientes de unos cambios que pueden acabar generando más de un susto a aquellos atrevidos viajeros que con dinero en el bolsillo pueden redescubrir lo mejor de un país que tiene una serie de peculiaridades que deberemos tener en consideración. En Japón es realmente ilegal hacer esto que puede ser lo que nos cueste más caro de lo que nos imaginaríamos.

Una española lanza una alerta sobre este gesto

Viajar por el mundo puede costarnos más caro de lo que nos imaginaríamos, en especial, si tenemos en cuenta que tendremos por delante una serie de peculiaridades que hay que tener en mente. Vivimos unos días pendientes de ciertos detalles que, sin duda alguna, serán esenciales.

Tenemos que empezar a comprobar en primera persona algunos gestos que pueden resultar ofensivos en determinadas partes del mundo. Cosas que hacemos de forma regular y que puede convertirse en un elemento que quizás deberemos empezar a visualizar de una manera muy diferente.

Será el momento de poner en mente determinadas situaciones que pueden acabar generando algunos cambios que serán esenciales y que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones. Un cambio de tendencia que tendremos que afrontar en estos días en los que cada detalle cuenta.

Esta importante alerta puede convertirse en el elemento que nos afectará de lleno y puede costarnos mucho dinero. Hay siempre vigilantes del orden que están pendientes de lo que se hace en unas calles en las que no todo vale, aunque estén vacías, no se puede hacer este gesto que en España haríamos con los ojos cerrados.

En Japón es ilegal este gesto que hacemos sin parar en España

En España no sería raro vernos cruzar una calle desierta de noche, aunque el semáforo esté en rojo. Si no hay coches, el sentido común, nos empuja a cruzar la calle. En Japón es impensable, un semáforo en rojo siempre es un elemento de orden, por lo que, no se puede saltar, ni aunque no haya nada más.

Esta española nos explica como decidió cruzar la calle en rojo, sabiendo que no había coches a altas horas de la madrugada. Lo que no sabía es que por este gesto que en España hacemos sin parar, le acabarían haciendo pagar de multa, nada más y nada menos que 5.000 euros.

Los expertos de Japoneo nos dan una serie de consejos para viajar a Japón de la mejor manera posible, sin cometer errores:

No hagas ruido innecesario ni hables a gritos. Evita altavoces, videollamadas y voces altas en andenes, pasillos y ascensores. En el transporte público se valora el silencio: modo vibración y conversación bajita. Es una de las normas de comportamiento en Japón más visibles y el estándar de silencio en el transporte público.

Comer caminando (tabearuki): cuándo sí y cuándo no. Comer caminando en Japón (tabearuki) no está “prohibido” de forma general; es más una cuestión de convivencia y logística. Como hay pocas papeleras, mucha gente prefiere comer donde compra (mostradores eat-in, bancos del konbini) para tirar allí la basura y no cargar con ella. En zonas muy concurridas o históricas verás carteles que lo desaconsejan para evitar manchas y atascos, mientras que en festivales y mercados suelen habilitar áreas para comer de pie. Si no ves papeleras, lleva una bolsita y, si te apetece picar algo, párate un momento. Es la opción más respetuosa con la etiqueta en Japón para turistas y coherente con las costumbres japonesas.

Forma colas y respeta el orden. Parece obvio, pero no todo el mundo cumple esta norma. Únete a la fila, espera tras la línea marcada y deja salir antes de entrar. En escaleras mecánicas, colócate en el lado que indiquen las señales y no bloquees el paso. Llegar a tiempo no es opcional: la puntualidad en Japón y las colas y orden son parte del día a día.

Con estos consejos y esta advertencia de una experta en viajes a Japón que ha pagado las consecuencias del desconocimiento de determinados gestos, no podemos fallar.