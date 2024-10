Un español va a Japón y le prohíben entrar en un bar: «Como no quieren…»

Un español de viaje por Japón ha publicado un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales al contar que le prohibieron entrar en un bar por extranjero. Un momento que provocó una mezcla de sorpresa y confusión en el joven, ya que, a primera vista, podría interpretarse como un acto de discriminación. Sin embargo, a medida que profundiza en la situación, comienza a comprender que hay matices más complejos detrás de esta negativa. La explicación que recibe revela que la prohibición no se basa en prejuicios raciales, sino en el deseo del local de ofrecer un servicio de calidad.

Muchos bares en Japón carecen de personal que pueda atender a clientes que no hablan japonés, lo que lleva a los propietarios a tomar la difícil decisión de limitar el acceso a extranjeros. Esta situación pone de relieve las diferencias culturales y las realidades que enfrentan los visitantes en un país donde las costumbres y el respeto hacia el cliente son de suma importancia.

‘Prohibido entrar a este bar en Japón por ser español’

Las diferencias culturales entre países pueden causar malentendidos, especialmente en lugares con tradiciones arraigadas, como Japón. Este país, famoso por su respeto y cortesía, a veces sorprende a los visitantes occidentales con normas que pueden parecer extrañas.

Un ejemplo reciente lo ha compartido por el creador de contenido español @carloscruzrzz en TikTok, quien ha contado su experiencia cuando le negaron la entrada a un bar japonés por ser extranjero. El vídeo, que ha acumulado más de 1,8 millones de reproducciones, no ha tardado en hacerse viral en la red social.

Carlos explica que al principio pensó que se trataba de un caso de discriminación. Sin embargo, tras preguntar a los empleados, le dieron una explicación que cambió completamente su perspectiva.

Le dijeron que no se trataba de racismo, sino de una cuestión práctica: el personal del bar no hablaba inglés ni contaban con cartas en otro idioma, lo que podría afectar la calidad del servicio ofrecido a los extranjeros. En otras palabras, para evitar malentendidos y una mala experiencia para el cliente, prefieren no permitir la entrada a turistas que no hablen japonés.

El creador de contenido menciona que ya había escuchado historias similares de otros españoles en Japón, pero no esperaba vivirlo en primera persona. Aunque al principio le sorprendió, luego reflexionó sobre la justificación, y comentó que le parecía razonable: el personal no desea que los extranjeros reciban un mal servicio, por lo que prefieren evitar la situación.

Carlos admite que, aunque al principio pensó que podría ser una excusa, la explicación tiene sentido y no lo considera como un acto de racismo, sino más bien una medida para evitar problemas de comunicación y una mala experiencia para los turistas.

Costumbres del país nipón

Japón es un país famoso por su rica cultura y tradiciones que han perdurado a lo largo de los siglos. Esta cultura combina valores orientales antiguos con influencias contemporáneas, lo que se manifiesta en diversas prácticas cotidianas y festividades.

La etiqueta durante las comidas es de gran importancia en el país. Existen normas, como no hablar mientras se come y evitar señalar con los palillos. Pasar comida de un par de palillos a otro se considera de mal gusto, ya que está vinculado a rituales funerarios. Al finalizar la comida, se dice «gochisosama deshita» como agradecimiento por la comida. Sorber fideos ruidosamente es visto como una señal de disfrute, a diferencia de otras culturas donde se considera una falta de respeto.

Japón celebra diversas festividades que a menudo están vinculadas con las estaciones. El Hanami, por ejemplo, celebra la floración de los cerezos en primavera. Durante este evento, la gente se reúne en parques para admirar las flores. El Obon, en agosto, honra a los espíritus de los ancestros, y el Shogatsu (Año Nuevo) incluye rituales para atraer la buena suerte.

La puntualidad es crucial en la cultura japonesa; llegar tarde se considera una falta de respeto. Por ello, se planifican las actividades con anticipación. Además, la limpieza y el orden son valores muy valorados. Es habitual quitarse los zapatos al entrar a una casa y usar zapatillas especiales, incluso para el baño. Los baños son una parte esencial de la vida diaria, especialmente en los onsen, donde se espera que los visitantes se laven antes de sumergirse en el agua.

En la sociedad japonesa, el respeto es fundamental, especialmente hacia los ancianos y figuras de autoridad. Esta actitud se refleja en el uso del lenguaje, que incluye diferentes niveles de formalidad conocidos como keigo, utilizados para mostrar deferencia según la relación entre las personas. La jerarquía se basa en el concepto senpai-kohai, donde los senpai (superiores) orientan a los kohai (subordinados), quienes deben mostrar respeto y gratitud.