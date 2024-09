Una colombiana alucina con lo que hacen los españoles en el trabajo: «Esta gente…»

Una influencer colombiana se ha hecho viral después de hablar sobre la capacidad que tienen los españoles para afrontar el trabajo. Alexandra Aristizábal estuvo unos años viviendo en Barcelona y desde Colombia ha hecho un resumen de lo sintió tras vivir unos años como estudiante en territorio español. Sus palabras en un vídeo emitido en las redes sociales se han hecho virales y han dado la vuelta al mundo.

España puede presumir de ser uno de los mejores países del mundo y buena prueba de ello es que acabará 2024 como el segundo lugar más visitado del planeta, sólo por detrás de Francia. En los primeros siete meses del año, según el Instituto Nacional de Estadística, 53,4 millones de turistas extranjeros visitaron la península y todo hace indicar que en este 2024 se batirán números históricos que dejarán a nuestro país muy cerca del territorio galo en la clasificación de los más visitados del mundo.

España tiene muchas joyas repartidas por todas su regiones y el don de sus gentes también es especial para que los turistas se puedan sentir como en casa. A los españoles se les relaciona con la simpatía y alegría pero también existen ciertos mitos que tienen que ver con la poca entrega en el trabajo que esta influencer colombiana ha querido de desmentir en un vídeo viral en las redes sociales.

Lo que opina una colombiana sobre el trabajo de los españoles

Alexandra Aristizábal ha querido dar su opinión sobre la entrega en el trabajo de los ciudadanos españoles. «Son sumamente eficientes y va más allá de decirles que separan su vida personal y su vida profesional», comienza diciendo en un vídeo publicado en la red social Tik Tok cuyo titular era el siguiente: «Cosas que alteraron la química de mi cerebro estando en España».

@alexandraristizabal1, como así se hace llamar en esta red social, también deja claro que los españoles en el trabajo no desperdician «un segundo alguno para hacer algo» y que «esta gente tiene súper implantado que el que es bueno para algo y lo puede hacer ya, pues que lo resuelva, y ya al final, si ninguno ha respondido a algo, nos alineamos para hacerlo en conjunto».

«Si tienen que hacer algo, lo hacen en el momento y, de esa manera, terminan estando libres más rápido» define la influencer que también cuenta una anécdota sobre lo que vivió en la universidad. «El profesor terminaba de hablar y, sin mentirle, ni siquiera nos poníamos de acuerdo de quién empezaba a responder qué cuando cada una empezaba en su computador en el Google Drive a responder», dice en el vídeo. En su lugar, dejó claro que en Colombia lo que se estila es «ponerse a charlar, dejar que el tiempo pasara o terminar diciendo… nos vemos tal día en tal semana y terminamos el trabajo». Por ello, deja a la conclusión de que «con razón esta gente está donde está».

Alexandra Aristizábal también narró sus vivencias sobre los años en los que estuvo viviendo en España en el que destacó el balance «entre la vida personal y profesional». «Cuando uno se a va vivir a España procedente de países de Latinoamérica el choque es fuerte. Cuando llegué a España me quejaba un montón cuando encontraba algo cerrado. Porque cierran al mediodía, porque cierran los fines de semana o por qué abren hasta tan tarde, ¿por qué las clases empiezan tarde? Incluso por qué en agosto cierra todo, yo era la típica de las que me quejaba de esto», dijo en un vídeo.

«Después de vivir once meses en Barcelona estoy enamorada. Mi idea no era quedarme y por ello no busqué prácticas. Me di cuenta que en España la gente tiene balance entre su vida y su trabajo. La gente en España no vive para trabajar, trabaja para vivir», sentencia esta influencer que se ha convertido en tendencia por sus bonitas palabras sobre España en un vídeo que ha contado con cientos de miles de interacciones.

«Que feliz me hace escuchar hablar bien de mi país», escribe una persona en la caja de respuestas dentro de los comentarios a lo que Alexandra Aristizábal responde dejando claro que: «Fui demasiado feliz viviendo en España, ame su país y su gente, y quede con muchísimas ganas de volver».