Un español explica qué pasa en Suiza cuando entran okupas en las casas: «En máximo…»

Suiza se ha convertido en un polo de atracción para aquellos que quieren prosperar, este español nos explica algo tan sencillo como la manera en la que la justicia responde a los okupas. España tiene un serio problema con los okupas, es decir, personas que entran o se quedan en una vivienda que no es suya sin pagar. El propietario se queda a merced de estas personas que pueden estar muy pendientes de una serie de detalles que serán los que marcarán la diferencia. Es hora de ver llegar un cambio destacado que puede aabar siendo el que nos marque de lleno en una forma de hacer de un país que es todo un ejemplo a seguir.

Podemos continuar haciendo posible lo imposible, creando o buscando ese amparo que quizás aquí no tenemos, viendo lo que acaba sucediendo en unas redes sociales en las que todo es posible. Desde los pequeños elementos que podemos descubrir, hasta esos pequeños detalles que pueden ser fundamentales. Este español nos enseña cómo consiguen acabar de una vez por todas con el problema de los okupas, uno de los más difíciles de tratar tal y como vemos en España.

Esto es lo que pasa cuando entran okupas en las casas

El problema de la vivienda es algo que sucede en todos los países. Para acceder a ella, se necesita estar muy pendientes de unos detalles que acabarán siendo los que marcarán un antes y un después. De la mano de determinadas situaciones que pueden ser las que nos afecten de lleno.

En especial si tenemos en cuenta que todo propietario de una casa se enfrenta a una ocupación. Después de los esfuerzos para tener una casa en propiedad o de alquiler, ver cómo se esfuman por momentos, puede ser algo contra lo que tenemos que luchar, de la mano de unas leyes que aquí en España, son diferentes.

Este español nos enseña con un ejemplo claro y directo, qué es lo que pasa en Suiza cuando alguien ocupa una vivienda. Un elemento contra el que debemos empezar a luchar y que puede acabar siendo el que marque un antes y un después, con determinados detalles que serán fundamentales.

Es momento de apostar claramente por lo que nos está esperando con algunas novedades que hay que poner sobre la mesa. Esta forma de trabajar de las autoridades suizas nada tiene que ver con las españolas.

Suiza hace esto con los okupas

No permiten las autoridades de Suiza que nadie se quede en una vivienda que no es suya. Lo primero que hace, es una orden judicial según la cual, los okupas tienen unas horas antes de ser desalojados. No sólo tendrán que abandonar la casa de forma inmediata, pueden ir a la cárcel y, por si fuera poco, pagar una multa al propietario.

Parece ciencia ficción, pero aquí en España, nos enfrentamos a algo muy distinto, los okupas son los que acabarán siendo los que tengan más derechos que los propietarios, sobre todo, si tenemos en cuenta a lo que nos enfrentamos. Es difícil de gestionar una ocupación en España, pero no imposible, aunque el ejemplo suizo es uno de los que más nos puede gustar, por su rapidez y eficacia, algún día nuestro país actuará con la misma velocidad. De momento, expertos del blog de Pauanto nos dicen qué debemos hacer ante esta situación, de la mano de estos sencillos pasos.

Evaluar la situación. Confirmar la ocupación: Asegúrate de que efectivamente hay okupas en la propiedad. Realiza una inspección visual si es seguro hacerlo.

Documentar evidencias: Toma fotos y notas sobre la situación, incluyendo la fecha y hora de la ocupación, y cualquier actividad sospechosa.

No confrontar a los okupas. Mantener la calma: Evita confrontar directamente a los okupas. Esto puede escalar la situación y resultar en conflictos. No intentes desalojarlos por tu cuenta. Contactar a las autoridades. Llamar a la policía: Informa a las autoridades locales sobre la ocupación ilegal. Proporciona toda la información necesaria y sigue sus indicaciones. Ellos evaluarán si es posible actuar y desalojar a los okupas. Consultar a un abogado. Asesoría legal: Contacta a un abogado especializado en derecho inmobiliario o en temas de desalojo. Te guiará sobre tus derechos y el proceso legal a seguir en tu jurisdicción.

Conocer las leyes locales: Las leyes sobre desalojo de okupas varían según el lugar. Es importante entender los procedimientos legales en tu área.