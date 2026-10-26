Ernestina de Champourcín, poeta española: «Las personas felices son las que consiguen dejar de vivir en piloto automático y se adueñan de su propio espacio»

Muchas veces nos molestamos en hacer grandes viajes, comprar cosas que no necesitamos o cambiar de trabajo para ganar más dinero a cambio de destrozar la salud mental. Todo eso para conseguir una falsa felicidad, un placer efímero o satisfacción que se desvanece cuando lo consumes o descubres que no es lo que realmente te hace feliz.

La reflexión de Ernestina de Champourcín, poeta española asociada a la Generación del 27, propone hacer introspección y escuchar a nuestra mente y cuerpo para encontrar la felicidad propia. «Las personas felices son las que consiguen dejar de vivir en piloto automático y se adueñan de su propio espacio», en esta frase la escritora explica que el ser humano debe alejarse del ruido externo para sentirse mejor, evocando así los valores de espiritualidad y voluntad que marcaron sus obras.

Qué significa vivir en piloto automático según Ernestina

Para Ernestina, vivir en piloto automático es repetir rutinas, cumplir tareas y tomar decisiones sin pararse a pensar si encajan con lo que de verdad queremos. Asegura que las personas estamos marcadas por hábitos y rutinas diarias, pero el problema surge cuando la vida entera se reduce a una lista de «cosas por hacer». Entonces es fácil perder de vista lo que nos hace sentir bien.

Salir de esa dinámica no requiere hacer un gran esfuerzo o dar un giro radical a nuestra vida. Puede bastar con hacer pequeños descansos, preguntarse cómo estamos o guardar un rato para algo que disfrutamos. La escritora insiste en que también ocurre por aprender a negarse cuando una obligación desborda, y por no aceptar compromisos por miedo a fallar a los demás.

La reflexión de Ernestina para encontrar la felicidad propia

Los textos de Ernestina de Champourcín proponen explorar el mundo interior y relacionarse con la existencia de una manera más consciente. Desde ahí se puede pensar una felicidad menos dependiente del ruido exterior y más ligada al conocimiento de uno mismo. Uno de sus poemas describe a una voz que se adentra cada vez con más hondura y firmeza en sí misma.

Por tanto, para la escritora la felicidad no es un estado fijo ni una meta que se alcanza para siempre. Es una manera de estar en la vida, con sus obstáculos y sus oportunidades, sin abandonarse a uno mismo.