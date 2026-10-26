La abogada de Maricarmen pide tener «durante un mes» las llaves del piso de Retiro para sacar sus pertenencias

El Sindicato de Inquilinas ha asumido, casi por completo, la representación de los intereses de la ya fallecida Maricarmen. Sin embargo, en los últimos días, ha sido la abogada de la vecina madrileña quien ha estado debatiendo personalmente cómo se debería organizar, tras el fallecimiento de su clienta, la reubicación de las pertenencias de la mujer que todavía permanecen en el interior del piso del Retiro (Madrid). Según ha podido confirmar OKDIARIO, la solución propuesta por el entorno de Maricarmen ha sido que Urbagestión les ceda «durante un mes» las llaves de la vivienda.

La abogada de la anciana, Beatriz Duro, solicitó justo después de recibir las condolencias de la representación legal de Urbagestión por la muerte de Maricarmen que la compañía le dejara poseer durante algo más de treinta días las llaves de la propiedad para vaciar el piso. Sin embargo, la petición confirmada por este periódico a través de varias fuentes todavía no ha recibido una respuesta concreta.

Desde hace casi un mes, cuando se reunieron los empresarios de Urbagestión con el entorno de Maricarmen en la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid para negociar un acuerdo para que la desahuciada volviese al piso de Sainz de Baranda, las llaves han estado en posesión del organismo anexo al Ayuntamiento de Madrid.

De hecho, los propietarios del inmueble no tuvieron acceso a la casa hasta el pasado miércoles cuando recuperaron las llaves. Esta semana, pasados veinte días del fallecimiento de Maricarmen, el Sindicato de Inquilinas, junto a la abogada y la familia de la anciana, pretende retomar la ofensiva para negociar bajo qué condiciones se ejecutará el vaciado del inmueble.

En este contexto, las fuentes de la propiedad únicamente han apuntado que, tras lo acontecido, se mostrarán dispuestos a colaborar en la medida de lo posible para facilitar que la mudanza se lleve a cabo de la manera más cómoda posible para ambas partes.

Un mes para sacar bienes «abandonados»

Por otra parte, los expertos en lanzamientos consultados explican que, pese a que es lícito que se produzca una negociación entre las partes, lo cierto es que la norma dicta que ya en el requerimiento del juzgado siempre queda constancia de que el día del desahucio se debe dejar el piso en el estado en el que fue alquilado. Es decir, se solicita que se retiren todas las pertenencias, muebles y otros enseres.

En este caso no sucedió así y el piso de renta antigua de Maricarmen quedó en las mismas condiciones en que se encontraba cuando la mujer todavía habitaba la vivienda. De decidir regirse por lo que dicta la Ley, lo cierto es que todos los bienes que se dejaron en el interior del piso tras el lanzamiento podrían ser considerados «abandonados».

Pese a ello, los dueños de la propiedad reconocen que, tras la defunción de la señora Abacal, no tienen problema en facilitar el vaciado de la vivienda, siempre y cuando se proceda de manera coherente y respetuosa. Un matiz cargado de relevancia teniendo en cuenta los principios que rigen al Sindicato que todavía protege los intereses de la familia de Abascal.

Defiende que «ser okupa es necesario»

Cabe recordar que el Sindicato de Inquilinas, precursor de la movilización contra el desahucio de Maricarmen e instigador de la posterior acampada en Sol, ha defendido la okupación e inquiokupación abiertamente en diferentes ocasiones.

Sin ir más lejos, Valeria Racu, portavoz de la organización, no titubeó al reconocer en una entrevista que «ser okupa es darle vida a algo que se ha abandonado y eso es necesario». Es por ello que esta exigente petición resulta tan llamativa.

Dejar en poder de la abogada y de la agrupación que siempre ha protegido sus espaldas las llaves de la vivienda durante todo un mes supondría dejar la propiedad en sus manos con los riesgos que eso podría conllevar. Sobre todo, teniendo en cuenta el nivel de tensión social y política que ha rodeado al lanzamiento durante semanas, llegando a provocar un adelanto electoral.