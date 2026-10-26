Los expertos coinciden: para que a los jerséis de lana no les salgan bolitas después de usarlos sólo tienes que lavarlo al revés y lavarlo poco

Con la llegada de las bajas temperaturas, cada vez apetece más sacar a relucir nuestros jerséis de lana. Hasta que, después de un par de usos, empiezas a ver que aparecen esas bolitas tan antiestéticas que te hacen pensar que la prenda es de mala calidad. Pero nada más lejos de la realidad, el hecho de que aparezcan estas bolitas quiere decir que la tela y las fibras son de buena calidad. Para evitar la aparición de estas formaciones en tu jersey, los expertos recomiendan poner especial atención en el lavado de estas prendas.

¿Por qué a mí?

Esta formación de bolitas, también conocida como pilling, se debe a la acumulación visible de pequeñas fibras que se enredan entre sí. Todo esto sucede por la fricción. Cada vez que te enganchas con algo, o rozas el jersey con el abrigo, el bolso y demás, se van desgastando estas fibras.

De hecho, cuanto más suave sea la lana de tu jersey, más propenso será a enredarse, gracias a la estructura del hilo. Un suéter con un trenzado más suelto y ligero hace que sea muy suave al tacto, pero más propenso a la aparición de estas bolitas.

¿Cómo lavarlos correctamente?

Para evitar la formación de estas molestas bolitas en nuestros jerséis, los expertos recomiendan:

Lavar el suéter al revés : así se disminuye considerablemente la fricción que causa que se formen estas bolitas.

: así se disminuye considerablemente la fricción que causa que se formen estas bolitas. Lavar cuando sea necesario : el lavado reiterado de los jerséis tampoco es bueno, porque no permites que el tejido vuelva a su forma.

: el lavado reiterado de los jerséis tampoco es bueno, porque no permites que el tejido vuelva a su forma. Evitar la secadora : este aparato acúa de forma agresiva en tu jersey, deteriorándolo, dadas las altas temperaturas y las vueltas que da.

: este aparato acúa de forma agresiva en tu jersey, deteriorándolo, dadas las altas temperaturas y las vueltas que da. Tener cuidado con los cinturones y los bolsos : estos objetos generan fricción con nuestras prendas sin ser conscientes de ello, por eso, pueden aparecer bolitas.

: estos objetos generan fricción con nuestras prendas sin ser conscientes de ello, por eso, pueden aparecer bolitas. Guardar los jerséis doblados: así no sufre tiranteces el jersey.

No obstante, si ya tienes bolitas en tus suéters, no te preocupes, porque existe solución a este problema. Los expertos recomiendan utilizar un peine especial para la lana. Para eliminarlas, sólo tendrás que extender el jersey sobre una superficie plana, dejándolo lo más liso posible. Después, sin ejercer presión y de manera paulatina, pasa el peine reiteradas veces.