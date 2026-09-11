La reflexión de Epicuro, filósofo griego, sobre la felicidad: «El placer es el principio y el final de una vida feliz»

Epicuro convirtió la búsqueda de la felicidad en uno de los grandes objetivos de su filosofía y dejó una reflexión que todavía invita a replantearse qué necesitamos realmente para vivir bien. «El placer es el principio y el final de una vida feliz». La frase aparece en su Carta a Meneceo y resume una concepción del placer alejada del exceso y del consumo desenfrenado. La afirmación puede resultar sorprendente si se interpreta desde la idea moderna de placer. Epicuro no defendía que una vida feliz consistiera en acumular experiencias agradables, riquezas o placeres constantes. Para el filósofo, el objetivo era alcanzar un estado en el que el cuerpo estuviera libre de dolor y la mente de perturbaciones, una situación relacionada con conceptos como la ataraxia, entendida como tranquilidad del alma.

No todos los placeres son iguales

La filosofía epicúrea introducía una diferencia fundamental, ya que no todo placer debía perseguirse. Epicuro advertía de que determinadas satisfacciones inmediatas podían terminar provocando un sufrimiento mayor, mientras que algunos dolores podían ser aceptables si conducían posteriormente a un beneficio superior. Por eso consideraba necesario utilizar la razón antes de decidir qué deseos satisfacer y cuáles rechazar.

Su planteamiento también distinguía entre diferentes tipos de deseos. Algunos eran naturales y necesarios, como los relacionados con las necesidades básicas, mientras que otros podían convertirse en fuentes de ansiedad precisamente porque nunca llegaban a saciarse. La búsqueda ilimitada de riqueza, poder o reconocimiento podía generar nuevas preocupaciones en lugar de proporcionar la tranquilidad que prometía.

La felicidad está en lo sencillo

Por eso, Epicuro concedía un enorme valor a la autosuficiencia y a una vida sencilla. El filósofo sostenía que reducir las necesidades facilita alcanzar la tranquilidad, porque quien necesita menos también depende menos de aquello que teme perder.

La amistad ocupaba además un lugar esencial dentro de su propuesta. Epicuro consideraba que las relaciones de confianza contribuían de manera decisiva a conseguir seguridad y felicidad. Su escuela filosófica entendía la filosofía como una herramienta práctica para mejorar la vida, no únicamente como un ejercicio intelectual alejado de los problemas cotidianos.