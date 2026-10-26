Willem Dafoe alaba la última película de Robert Eggers (‘Nosferatu’): «No es un terror convencional»

Willem Dafoe se ha convertido en uno de los actores fetiche de Robert Eggers. El cineasta, uno de los máximos referentes del horror cinematográfico actual, lleva colaborando con el cuatro veces nominado a Oscar desde que en 2019 estrenasen juntos El faro. A partir de ese momento, los tres siguientes trabajos del director han tenido a Dafoe como amuleto, firmando personajes secundarios imborrables. Fue Heimir el Loco en El hombre del norte (2022) y el experto en ocultismo, el profesor Albin Eberhart Franz en Nosferatu. Ahora, en pocos meses, volverá a estar presente en el casting del próximo título de Eggers, del cual la estrella ya ha podido ver el montaje final, asegurando que está completamente alejado de los tópicos habituales que hemos visto en el género: Licántropo apunta a convertirse en el primer fenómeno del terror del 2027.

La trama nos pone en la piel de un hombre maldito, encarnado por Aaron Taylor-Johnson, el cual vive con su familia en una pequeña villa asediada por una bestia salvaje. Para frenar el miedo y la masacre, una serie de cazadores son enviados por el rey para exterminar a los lobos de la zona, uniéndose el protagonista a una partida de caza en la que deberá esconder su verdadera y monstruosa naturaleza.

Junto a Taylor-Johnson, el casting principal se completa con Lily-Rose Depp, Ralph Ineson, Bodhi Rae Breathnach y Jack Morris. En su papel, Dafoe interpreta a un miembro veterano del grupo que posee profundos conocimientos sobre el maleficio.

Willem Dafoe, sobre ‘Licántropo’: «No se apoya en los tópicos habituales»

Al igual que sucede con la leyenda del vampiro, el monstruo de Frankenstein o la momia, el celuloide ha construido toda una mitología alrededor de los licántropos. Sin embargo, las representaciones fílmicas recientes sobre el mundo fantástico que rodea a la criatura no han sido demasiado celebradas. La bestia oculta de Kit Harington fue un desastre y Hombre lobo de Blumhouse terminó siendo una aproximación también bastante fallida de la leyenda sobrenatural.

En su charla el medio JustWatch, a Dafoe le preguntaron por su última colaboración con Eggers. Esto fue lo que el actor de The Florida Project contó después de haber podido ver ya Licántropo:

«Es oscura, inquietante; no es una película de terror tradicional… no recurre a los sustos habituales ni se ajusta a las historias de hombres lobo de siempre. Evita por completo los ritmos y recursos familiares del género. Es una película más impredecible, hermosa y visualmente poderosa».

¿Cuándo llegará a los cines ‘Licántropo’?

Coescrita entre el propio Eggers y Sjón Sigurdsson, Licántropo llegará a las salas españolas de la mano de Focus Features el próximo 8 de enero de 2027. ¿Seguiremos viendo el próximo año un nivel de cine de terror como el de 2026?