Tellado cree que el pacto del PP con Vox para el Senado «es lo mejor para España»

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, ha anunciado este lunes un pacto entre el PP y Vox, la formación liderada por Santiago Abascal, para proteger la mayoría del centro derecha en el Senado. «Es lo mejor para España», ha afirmado en rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección.

Tellado ha explicado que el pacto se circunscribe al Senado y que ambas formaciones mantienen sus respectivas siglas. «No hemos pensado en un buen acuerdo para nuestros partidos: hemos pensado en un buen entendimiento para el país», ha señalado. Así mismo, ha presentado la colaboración como una fórmula para impedir que el PSOE y sus socios puedan hacerse con la mayoría de la Cámara Alta.

El acuerdo contempla que Vox no concurra en seis provincias: Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares. En ellas, el PP incorporará un candidato independiente propuesto por Vox. Por su parte, el PP no presentará candidatura en Guipúzcoa, Gerona y Tarragona.

Además, Vox concurrirá con un único candidato en otras 14 provincias: Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén. El sistema acordado establece que el votante del PP elegirá a tres candidatos del partido, mientras que el elector de Vox podrá escoger a uno de Vox y a dos del PP.

Tellado ha defendido que este entendimiento permitirá que el PSOE y sus socios no solo pierdan la mayoría en el Congreso, sino que tampoco puedan aspirar a alcanzarla en el Senado. «Sánchez ha intentado alterar la voluntad de cambio por todas las vías. Esta tampoco le ha salido», ha afirmado.

Durante su comparecencia, el dirigente del PP también ha cargado contra Pedro Sánchez por su silencio ante los episodios de violencia registrados en Barcelona, La Coruña y Avilés. Tellado ha denunciado que el presidente del Gobierno «no ha dicho ni pío» y ha criticado igualmente al ministro del Interior.

En este sentido, ha asegurado que, mientras Sánchez «alardea de abanderar la causa de la paz», permanece callado ante episodios en los que, según ha señalado, se produjeron 15 policías heridos y 130 detenidos en Barcelona. «Lo que Sánchez no quiere parar en las calles, lo va a parar Feijóo en el Gobierno», ha advertido.

Feijóo viajará a Barcelona

El PP ha anunciado además que Alberto Núñez Feijóo viajará el próximo miércoles a Barcelona junto al presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, para reunirse con comerciantes afectados por los disturbios. Según Tellado, los empresarios «han visto arrasado todo su trabajo».

La situación interna del PSOE también ha centrado parte de las críticas de Tellado. El secretario general del PP ha puesto el foco en la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, al que ha acusado de ser «el contable de una campaña que investiga la justicia», en referencia a las primarias que llevaron a Sánchez a la Secretaría General del PSOE.

Tellado ha sostenido que esa campaña «pudo haberse financiado» con dinero procedente de las saunas del suegro de Sánchez y ha exigido al presidente que explique «lo que sabe» y quién financió aquellas primarias.