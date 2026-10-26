La importante reflexión vital de Isabel Allende (84 años): «Veo mi vida como un calendario antiguo, cada hoja que arrancas no la vuelves a vivir jamás»

El paso del tiempo genera incertidumbre en el ser humano desembocando en una cierta preocupación por lo que sucederá después. La escritoria y ganadora del Premio Planeta 2026, Isabel Allende, ha hablado sobre el paso del tiempo, cómo ha cambiado la manera que tenemos de entender la vida, de nuestros recuerdos e incluso, las oportunidades que dejamos atrás.

«Veo mi vida como un calendario antiguo, cada hoja que arrancas no la vuelves a vivivir jamás», expresa la escritora chilena. A través de esta frase compara esa rapidez con la que pasan los días y la imposibilidad de recuperar el tiempo perdido.

El trasfondo

La reciente galardonada de uno de los premios más importantes de la literatura española desprende un gran entusiasmo por la vida y es consciente de que el tiempo es limitado.

Al mismo tiempo, Allende reafirma que envejecer significa aprender a establecer límites, rechazar compromisos innecesarios y dedicar más atención a las personas que realmente nos importan en nuestra vida. De hecho, el mensaje enseña que cada día representa una oportunidad irrepetible que debe ser aprovechada.

La enseñanza en la actualidad

La carrera de la aclamada escritora ha pasado por momentos difíciles como lo fue el exilio y el fallecimiento de su hija Paula en 1992. Estas experiencias han influido en sus textos, destacando temas relacionados con la memoria, el amor y la pérdida.

Aunque, su reflexión sobre el envejecimiento no transmite sólo nostalgia porque invita a encontrar satisfacción en las pequeñas cosas cotidianas y a dejar de posponer aquello que proporciona felicidad.

Por lo tanto, Isabel Allende habla desde la madurez como algo que permite comprender que el verdadero valor de la vida no se encuentra en acumular años, sino en dar sentido al tiempo que tenemos disponible. El mensaje recuerda que el pasado nunca será algo que podamos recuperar y que el futuro es incierto incluso, aprender a disfrutar del presente constituye una de las enseñanzas más importantes que deja el paso de los años.