Quién es Isabel Allende: Biografía, edad, libros más famosos, pareja y vida personal de la escritora chilena

Isabel Allende es una escritora y periodista chilena de 84 años, nacida en Lima el 2 de agosto de 1942 y considerada la autora viva en lengua española más leída del mundo. Ha vendido más de 80 millones de ejemplares en 42 idiomas, según su editorial, y es conocida sobre todo por La casa de los espíritus, la novela con la que se dio a conocer en 1982. Vive en California junto a su marido, el abogado Roger Cukras.

Pero detrás de las cifras hay una vida tan novelesca como sus libros. Todo empezó con una carta. El 8 de enero de 1981, en Caracas, aquella periodista chilena exiliada supo que su abuelo se estaba muriendo en Santiago y se sentó a escribirle. No podía viajar para despedirse, así que decidió contarle por escrito todo lo que él le había contado a ella durante su infancia. La carta creció página a página hasta convertirse en una novela que cambiaría su destino.

Biografía de Isabel Allende: una infancia entre maletas

Isabel Angélica Allende Llona nació en Lima porque su padre, Tomás Allende, trabajaba allí como diplomático en la embajada de Chile. Fue la mayor de tres hermanos y apenas conoció a su padre, que abandonó a la familia cuando ella tenía dos años. Su madre, Francisca Llona, a la que todos llamaban «doña Panchita», regresó entonces a Santiago con sus tres hijos y se instaló en la casa del abuelo materno.

Aquella casa, con su abuelo severo y sus historias familiares, quedó grabada en la memoria de la niña. Años más tarde se convertiría en el escenario emocional de su primera novela. La estabilidad, sin embargo, duró poco. Su madre se casó con el diplomático Ramón Huidobro, y los destinos de su padrastro llevaron a la familia a Bolivia y al Líbano. Esa infancia itinerante, siempre de paso, dejó en ella una sensación de no pertenecer del todo a ningún lugar que atraviesa buena parte de su obra.

Su apellido, además, la unía a una figura clave de la historia de Chile. Su padre era primo hermano de Salvador Allende, que llegaría a la presidencia del país en 1970. Isabel siempre se ha referido a él como su tío, aunque no era hija suya, una confusión que todavía hoy se repite con frecuencia.

¿Cuántos años tiene Isabel Allende?

Isabel Allende tiene 84 años. Nació el 2 de agosto de 1942 en Lima, Perú, donde su padre trabajaba como diplomático chileno, aunque se crió en Santiago de Chile. Pese a su edad, sigue en activo: en abril de 2026 publicó La palabra mágica y mantiene su costumbre de empezar cada libro un 8 de enero.

¿Quién es la pareja de Isabel Allende?

Está casada desde 2019 con el abogado estadounidense Roger Cukras, al que conoció en Nueva York en 2016. Es su tercer matrimonio. Antes estuvo casada con Miguel Frías, padre de sus hijos Paula y Nicolás, y con el escritor William Gordon, con quien compartió 27 años en California.

¿Isabel Allende es hija de Salvador Allende?

No, aunque es una confusión muy habitual. Su padre, Tomás Allende, era primo hermano de Salvador Allende, presidente de Chile entre 1970 y 1973. Ella siempre se ha referido a él como su tío, y el golpe militar que acabó con su Gobierno en 1973 fue lo que la empujó al exilio en Venezuela.

¿Cuál es el libro más famoso de Isabel Allende?

La casa de los espíritus, su primera novela, publicada en 1982. Narra la saga de la familia Trueba a lo largo de varias generaciones y la convirtió en una autora de fama mundial. Fue llevada al cine en 1993 y en 2026 se ha estrenado como serie de Prime Video rodada en Chile.

La periodista que escribía con humor

De vuelta en Chile a finales de los cincuenta, Isabel empezó a trabajar muy joven, primero en la oficina de la FAO en Santiago. En 1962 se casó con Miguel Frías, un estudiante de ingeniería, con quien tuvo a sus dos hijos, Paula, nacida en 1963, y Nicolás. Fueron años de trabajo intenso y vida familiar, en un Chile que empezaba a vivir grandes cambios políticos.

Su verdadera escuela fue el periodismo. Desde 1967 formó parte de la redacción de Paula, una revista femenina que rompió moldes en el Chile de la época, donde escribía columnas con un humor afilado y una mirada feminista que entonces resultaba casi insolente. También trabajó en televisión y publicó cuentos infantiles. Nada hacía pensar todavía que su destino era la novela.

El golpe de 1973 y el exilio en Venezuela

El 11 de septiembre de 1973, el golpe militar encabezado por Augusto Pinochet derrocó al Gobierno de Salvador Allende, que murió ese mismo día en el Palacio de La Moneda. Para Isabel fue el final de una vida. En los meses siguientes ayudó a personas perseguidas a encontrar refugio y salir del país, hasta que el peligro se volvió insoportable y la familia emprendió el camino del exilio en Venezuela.

En Caracas vivió alrededor de trece años. Fueron tiempos duros. Le costó encontrar trabajo como periodista, echaba de menos su país y vivía con la sensación de haberlo perdido todo. Pero de ese dolor nació la escritora. Cuando en 1981 recibió la noticia de que su abuelo se moría, aquella carta que nunca llegaría a su destinatario se transformó en La casa de los espíritus.

Los libros más famosos de Isabel Allende

Publicada en 1982, La casa de los espíritus fue un éxito inmediato. La saga de la familia Trueba, con su mezcla de historia política, amores imposibles y elementos sobrenaturales, situó a su autora en la estela del realismo mágico y se convirtió en un fenómeno editorial que sigue vivo. En 1993 se llevó al cine con un reparto internacional, y en 2026 ha regresado a la pantalla como serie de ocho episodios de Prime Video rodada en Chile, protagonizada por Alfonso Herrera, Nicole Wallace y Dolores Fonzi. Aquel primer libro le dejó también una costumbre que mantiene hasta hoy: empieza a escribir cada novela un 8 de enero.

Después llegaron De amor y de sombra (1984), sobre los desaparecidos de la dictadura, y Eva Luna (1987), que confirmaron que no se trataba de un éxito aislado. A finales de los noventa publicó Hija de la fortuna (1998) y Retrato en sepia (2000), que forman con su primera novela una trilogía familiar. Se atrevió con la literatura juvenil con La ciudad de las bestias (2002), con la novela histórica en Inés del alma mía (2006) o La isla bajo el mar (2009), e incluso con la novela negra en El juego de Ripper (2014).

En la última década, su mirada se ha vuelto hacia la migración y el exilio, los temas que marcaron su propia vida. Lo hizo en Largo pétalo de mar (2019), sobre los refugiados españoles que llegaron a Chile en el Winnipeg, y en El viento conoce mi nombre (2023), que une la separación de familias en la frontera estadounidense con el Holocausto. Entre medias publicó Violeta (2022), una vida que atraviesa un siglo entero, y más recientemente Mi nombre es Emilia del Valle (2025). En abril de 2026 llegó La palabra mágica. Una vida escrita, un libro de no ficción en el que explica cómo nacen sus historias. Si algo une toda esa obra son sus protagonistas: mujeres fuertes que se enfrentan a la historia, al patriarcado y a la pérdida sin dejar de amar.

Paula, el libro escrito junto a una cama de hospital

En diciembre de 1991, cuando su carrera estaba en pleno ascenso, la vida le asestó el golpe más duro. Su hija Paula cayó en coma por complicaciones de la porfiria, una enfermedad poco frecuente. Durante meses, Isabel permaneció a su lado en el hospital y, para no derrumbarse, empezó a escribirle una larga carta en la que le contaba la historia de la familia. Paula murió el 6 de diciembre de 1992, con 29 años.

Aquellas páginas se publicaron en 1994 con el título de Paula. Es probablemente su libro más íntimo y uno de los más queridos por sus lectores, un testimonio sobre el duelo que ha acompañado a miles de personas en situaciones parecidas. En 1996 creó en su memoria la Fundación Isabel Allende, dedicada a defender los derechos de mujeres y niñas y que en los últimos años ha volcado buena parte de su trabajo en la ayuda a refugiados.

Pareja y vida personal: sus tres matrimonios

Los viajes constantes para promocionar sus libros terminaron de desgastar su primer matrimonio, y en 1987 se divorció de Miguel Frías. Ese mismo año, durante una gira por Estados Unidos, conoció al abogado y escritor William «Willie» Gordon. Se casaron en 1988 en San Francisco y ella se instaló en California, donde vive desde entonces. La vida de Gordon le inspiró El plan infinito (1991), su primera novela ambientada en Estados Unidos. En 1993 obtuvo la nacionalidad estadounidense, aunque nunca ha dejado de sentirse chilena.

En 2015, tras 27 años de matrimonio, se separó de Gordon. Lejos de cerrarse al amor, un año después conoció en Nueva York al abogado Roger Cukras, su actual pareja, con quien se casó en 2019 en una ceremonia íntima. Ha hablado de esa relación con una naturalidad que rompe con los tópicos sobre el amor en la vejez, y la ha convertido en una prueba de que nunca es tarde para empezar de nuevo.

Premios y reconocimientos

Los premios han acompañado toda su trayectoria. Es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras desde 2004 y obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Chile en 2010. En 2014, Barack Obama le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad, la mayor distinción civil de Estados Unidos, y en 2018 la National Book Foundation le concedió su medalla por la contribución destacada a las letras estadounidenses. Suma además quince doctorados honoris causa.

Aquella niña que creció sin un lugar fijo, aquella exiliada que escribía de noche en Caracas y aquella madre que se aferró a las palabras junto a la cama de su hija son la misma mujer que hoy, a los 84 años, sigue sentándose a escribir cada 8 de enero. Su historia demuestra que la literatura puede ser refugio, duelo y resistencia a la vez, y explica por qué sus libros siguen encontrando lectores nuevos en cada generación.