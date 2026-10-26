Audiencias del 24 de octubre: ‘Eurovisión Junior’ lidera y supera a la última final del ‘Benidorm Fest’

Los datos de audiencia del sábado 24 de octubre llegan más tarde de lo habitual porque el domingo no se publicaron debido al cambio de hora. Recordemos que en la madrugada del sábado al domingo los relojes pasaron de las 3 a las 2. Por eso hemos tenido que esperar hasta este lunes para conocer cómo fue la noche en la que la final de Eurovisión Junior venció con gran diferencia al resto de sus rivales. España logró este sábado la segunda posición en el Festival de Eurovisión Junior 2026 gracias a Lucas Paulano y su canción Cuore bello (te quiero, te quiero). El artista sumó un total de 184 puntos: con 108 de los jurados profesionales se situó segundo en esa votación, a solo seis del primer clasificado, y el público le concedió otros 76 puntos en el televoto, la tercera mejor puntuación de la noche. España se quedó a tan solo 18 puntos de la victoria.

El certamen fue líder de su franja con un 12,2% y 1.212.000 espectadores, y mejoró los registros de las últimas ediciones. El minuto de oro se registró a las 22:26 horas, con 1.639.000 espectadores y un 15,5%. Respecto al año pasado (8,1% y 681.000), el festival gana 4,1 puntos y 531.000 espectadores. La cuota de este año supera a todas las ediciones de la etapa actual, y en espectadores es la mejor cifra desde 2019 (1.488.000). Hay que explicar que hasta este año el certamen se había emitido en la franja de tarde, y trasladarlo a las 21:00 horas ha beneficiado a la audiencia, pasando de competir contra las películas de la tarde a ser un contenido de prime time.

‘Eurovisión Junior’ gana a un ‘Benidorm Fest’ que trata de sobrevivir sin ‘Eurovisión’

La comparación con el Benidorm Fest es llamativa. La última final, la del 14 de febrero de 2026, que ganaron Tony Grox y Lucycalys, promedió un 12,1% y 1.085.000 espectadores en La 1, la menos vista de las cinco ediciones del certamen. Eurovisión Junior la supera por una décima de cuota (12,2%) y por 127.000 espectadores (1.212.000). Esto demuestra que el público español mantiene el interés por el festival y que TVE debería escuchar a los espectadores y dejar de tomar decisiones políticas.

Audiencias del resto de cadenas

La edición nocturna de La ruleta de la suerte marcó su peor dato de la temporada, tanto en cuota como en espectadores: un 8% y 789.000. Respecto a la entrega anterior (10,1% y 987.000), cede 2,1 puntos y 198.000 espectadores. Jorge Fernández y Laura Moure -que sigue de baja tras ser mamá, pero dejó estos programas grabados— perdieron en su batalla, por lo que La 1 robó a Antena 3 espectadores.

En Telecinco, antes el tirón que esperaba por Eurovisión, decidieron programa una maratón de First Dates, su programa salvavidas desde hace ya dos temporadas. La entrega principal promedió un 7,5% y 781.000, algo por encima de la semana anterior (7,3% y 755.000).

Terminado el festival, TVE pasó Malas lenguas noche de La 2 a La 1. En La 2, el programa de Jesús Cintora anotó un 5,6% y 569.000 espectadores entre las 21:30 y las 23:20 horas, y ya en La 1 su media creció hasta el 10% y 536.000, lo que le permitió liderar su franja. En laSexta, laSexta Xplica, de José Yélamo, logró su emisión más vista de la temporada, con 480.000 espectadores y un 6,6%, su segunda mejor cuota del curso. No sumaba tantos espectadores desde el 30 de mayo (497.000 y 7,1%).

En Cuatro optaron por emitir un especial de Lo sabe, no lo sabe, en el access, que registró un 4,8% y 462.000 espectadores, frente al 3,9% y 403.000 de hace una semana: gana 9 décimas. Después, el estreno de la película Un lugar tranquilo: día 1 marcó un 6,4% y 631.000, lejos del 8,5% y 793.000 que logró La protegida (2021) hace siete días.

Así fue el resto del día

Por la mañana, DCorazón promedió un 11,4% y 499.000 espectadores, y la repetición de La ruleta de la suerte marcó un 19,2%. Multicine 1 registró un 12,3% y 993.000, Cosas nuestras elevó su media hasta el 9,4% y 726.000 y Rueda la letra marcó un 8,5% y 674.000 en Telecinco. El precio justo cayó a un 5,5% y 328.000, y La amiga estupenda comenzó su cuarta temporada con un 3,6% y un 4,3%.

La 1 supera a Antena 3 y las temáticas de pago mandan

La 1 adelantó a Antena 3 este sábado: promedió un 11,6% frente al 10,3% de la cadena de Atresmedia. Como suele ocurrir en fin de semana, el conjunto de las temáticas de pago encabezó el ranking diario con una media del 15,1%, gracias al fútbol y las carreras de MotoGP y Fórmula 1. Más abajo quedaron las autonómicas de FORTA (8,1%), Telecinco (7,1%), Cuatro (5,9%) y laSexta (5,6%). En las últimas posiciones del top 10 se situaron La 2 (3,2%), Neox (2,2%) y FDF (2,2%), y Trece (2,1%) superó la barrera del 2%.

Por el momento, La 1 (13,1%) gana el mes de octubre a Antena 3 (12,4%), por lo que parece muy complicado que la cadena de San Sebastián de los Reyes pueda acortar diferencias en apenas días de mes que quedan. Las autonómicas de FORTA (8,7%), Telecinco (8,6%), Cuatro (7,3%), laSexta (5,5%) y La 2 (3,3%).

La opinión de la redacción

Desde la redacción de Happy FM creemos que el dato de Eurovisión Junior demuestra que el cambio de horario a las 21:00 ha sido un acierto: casi duplica la cuota del año pasado y vuelve a reunir a más de un millón de espectadores, un nivel que no se veía desde 2019. El salto al prime time demuestra que Eurovisión sigue siendo un gran reclamo para la audiencia y que el Benidorm Fest -que se celebrará a finales de enero de 2027- lo podría pasar mal si España no regresa al festival.