Marlaska deja sin Navidad a 500 guardias de Tráfico: les obliga a coger las vacaciones antes o después de las fiestas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dejado a 500 guardias civiles de Tráfico sin vacaciones de Navidad: les obliga a cogerlas a principios de diciembre o a mediados de enero. Es la primera vez que ocurre esta situación y los afectados están que trinan con la decisión, ya que destroza sus planes de pasar alguna de estas fechas señaladas con su familia.

Esta problemática se está dando en la unidad con más riesgo y más agentes muertos en acto de servicio, con hasta 346 fallecidos. «Así es como nos pagan nuestro sacrificio», declaran a OKDIARIO agentes perjudicados, criticando que el ministro luego se refiera a ellos como «los ángeles de la carretera», ya que los guardias civiles quieren «hechos y no palmaditas y buenas palabras».

Esta afrenta se suma a una larga lista de despropósitos de Marlaska con los efectivos de Tráfico destapados por este diario, tales como explotarlos empujándolos a horas extra de 12 euros, mientras que los mossos las cobran a 25 euros y los ertzainas a 31; hacerlos patrullar en motocicleta plenas olas de calor con la consigna de «que se hidraten», pese a que la normativa dice que a partir de 35°C tienen que realizar el servicio en coche; así como obligarlos a hacer viajes de hasta 10 horas en moto para recoger unas nuevas.

A los guardias civiles se les prohíbe por ley coger vacaciones en Navidad y sólo tienen tres días de permiso durante el periodo navideño, que pueden sumar a sus días de descanso. Sin embargo, buena parte de los que trabajan a turnos no van a poder disfrutar del permiso durante las fiestas. Por ello, se preguntan qué clase de «vacaciones de Navidad son esas» si les obligan a cogerlas fuera de ella: o antes o una vez pasada.

Afecta a quienes trabajan a turnos

Esta situación afecta exclusivamente a los agentes de Tráfico que trabajan a turnos, un sistema que empezó a implantarse de forma masiva el pasado mes de enero.

Carlos Cantero, coordinador nacional de Tráfico de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), ha denunciado este «despropósito» ante el Consejo de la Guardia Civil, así como en los diferentes sectores de la agrupación. Y no parará hasta revertir este «agravio», llegando, si fuera necesario, hasta instancias judiciales.

Lo califica de agravio porque unos agentes van a tener que trabajar todas las navidades, mientras que otros compañeros podrán disfrutar de este permiso. Y ello pese a que se han estipulado tres semanas para coger estas vacaciones, de tal forma que el 33% del colectivo pueda coger sus días en Nochebuena, en la semana del 21 al 27; otro 33% en Nochevieja –del 28 al 3 de enero– y el 33% restante en Reyes –del 4 al 10–.

«El problema radica en una interpretación que hace la Guardia Civil de la orden general 27/2023 sobre jornada laboral a turnos. Exige que el permiso se coja en tres días naturales consecutivos con jornada laboral, mientras que nosotros sostenemos que deberíamos poder cogerlos en tres jornadas laborables consecutivas y, en consecuencia, los descansos no imposibiliten la petición del permiso», señala Cantero.

Con el sistema de turnos, los agentes tienen cinco días de trabajo, el de saliente y tres días libres. Arrastran una secuencia de mañanas, tardes, noches y días libres. Al establecer la Benemérita tres turnos para el disfrute de los permisos, quien comience la semana con dos jornadas de trabajo, a los que siguen los días libres y luego otro día de trabajo, no puede coger sus vacaciones en dicha semana. ¿El motivo? Interior afirma que el permiso sólo se puede coger en tres días consecutivos de trabajo.

Por tanto, si les toca trabajar en los turnos de Nochebuena y Nochevieja, y en la de Reyes es cuando les tocaría disfrutar de sus vacaciones, a quienes les ha asignado una cadencia que no tiene en esa semana tres días consecutivos, les hacen esperar a mediados de enero para poder cogerlos.

En este caso se encuentra el propio responsable de Tráfico de la AUGC. De no rectificar la Guardia Civil con esta instrucción, también se verá obligado a prestar servicio durante la noche de Reyes.

Aunque cogerlos en días naturales es imposible para algunos debido a sus cadencias, Interior «sigue enrocado en que tienen que ser tres días naturales». «Nos dicen que no nos deniegan esos tres días, pero que vamos a tener que cogerlos a partir del 10 de enero o antes de las navidades», detalla la AUGC.

Cantero afirma que no va a parar hasta que se le dé solución a esta «instrucción absurda» de la dirección que trunca las ilusiones de los agentes de pasar estos días tan señalados con sus seres queridos.

Esta problemática «podría afectar a un tercio de los agentes de Tráfico, que son unos 500 agentes», según afirma.

«Interpretación torticera» de la norma

La AUGC denuncia que la Guardia Civil está haciendo «una interpretación errónea y torticera» de la norma. «No es que venga especificado en la normativa que haya que hacerlo así, son interpretaciones que hacen de ella de manera restrictiva», apunta.

Esta asociación está a la espera de la resolución oficial de su queja. Cantero reclama a la Dirección General que no la dilate, ya que «perjudicaría gravemente al personal» si se pronuncia pasado el periodo de petición del permiso, que vence el próximo 31 de octubre.

Los agentes llevaban años reclamando el trabajo a turnos para no seguir con «la dictadura del lápiz», que es la de cuadrantes bajo la decisión del mando, “sin un criterio de equidad entre los componentes”.

Ahora, se encuentran con dicha instrucción que «les está boicoteando el sistema desde dentro». Así lo considera la asociación mayoritaria de guardias civiles. ¿El objetivo? «Crear malestar entre los agentes para que rechacen este nuevo sistema a turnos y los mandos vuelvan otra vez al poder del lápiz y el papel jugando con nuestra vida», sostiene Cantero.