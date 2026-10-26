Ofertas flash Amazon del día, en directo: descuentos por tiempo limitado y los mejores chollos de hoy 26 de octubre
Amazon da comienzo a la última semana de octubre con nuevas ofertas en productos para el hogar, tecnología, belleza, pequeños electrodomésticos y artículos para preparar la llegada de Halloween y Navidad.
Recopilamos los descuentos más destacados de hoy, con bajadas de precio y oportunidades para ahorrar en productos de uso diario, renovar algunos accesorios de casa o adelantar las compras de los próximos meses.
A lo largo de la jornada iremos actualizando esta selección con nuevas ofertas y chollos de Amazon para que puedas encontrar los mejores precios del día sin perder de vista tu presupuesto.
Ofertas flash de Amazon, en directo hoy: última hora de los descuentos y ofertas por tiempo limitado del día
Estas bolsas de vacío para ropa con bomba eléctrica cuestan 20,35 euros en Amazon y ahorran espacio en el armario
Hacer sitio en el armario o preparar la maleta puede resultar más sencillo con este conjunto de 12 bolsas de vacío Vacbird, que incluye una bomba eléctrica inalámbrica para extraer el aire y reducir el volumen de la ropa. El pack cuenta con cuatro bolsas pequeñas, cuatro medianas y cuatro grandes, por lo que permite guardar prendas de distintos tamaños y organizar mejor el equipaje. Ahora cuesta 20,35 euros en Amazon, frente a los 23,74 euros de su precio mediano. Con esta rebaja del 14 %, el ahorro es de 3,39 euros.
Amazon rebaja esta cafetera superautomática Krups a 364,99 euros con un ahorro de 45 euros
Preparar café en casa puede salir más barato con esta oferta de Amazon. La Krups Sensation cuesta ahora 364,99 euros, frente a los 409,99 euros de su precio recomendado, lo que supone un descuento del 11 % y un ahorro de 45 euros. Esta cafetera superautomática de 1.450 W permite preparar distintas bebidas y personalizar el café desde su panel táctil. Además, incorpora un espumador para elaborar bebidas con leche, tecnología Barista Inside y un sistema pensado para facilitar la limpieza diaria.
Las pastillas Finish para lavavajillas caen a 14,23 euros en Amazon y ahorras más de 7 euros
Hacer la compra de productos de limpieza sale más barato con esta oferta de Amazon. El pack de 80 pastillas Finish Ultimate Infinity Shine con aroma a limón cuesta ahora 14,23 euros, frente a los 21,89 euros de su precio recomendado. La rebaja del 35 % permite ahorrar 7,66 euros. Estas cápsulas están diseñadas para combatir las manchas resecas y ofrecer una limpieza profunda de la vajilla, además de ayudar a proteger la cristalería. Una opción para reponer detergente para lavavajillas sin pagar su precio habitual.
Este centro de planchado Rowenta baja de 299,99 a 279,99 euros en Amazon y permite ahorrar 20 euros
El centro de planchado Rowenta Silence Steam Pro está rebajado en Amazon y cuesta ahora 279,99 euros, frente a un precio mediano de 299,99 euros. Con esta bajada del 7 %, el ahorro es de 20 euros. Este modelo cuenta con una potencia de 2.800 W, una presión de vapor de 8 bares y un golpe de vapor de hasta 600 g/min para ayudar a eliminar las arrugas más difíciles. Además, incorpora una suela Microsteam con sistema antibrillos, tecnología antical y un depósito de agua de 1,3 litros.
Este tendedero eléctrico plegable con 18 tubos calefactables lo encuentras con una bajada de precio en Amazon
El tendedero eléctrico plegable de JUPPLIES está diseñado para facilitar el secado de la ropa dentro de casa, especialmente durante los meses de lluvia y frío. Cuenta con 18 tubos calefactables que ayudan a acelerar el secado, una estructura de pie que permite colocarlo en distintas estancias y una base antideslizante para mejorar la estabilidad. Además, admite una carga máxima de 10 kilos y puede plegarse para guardarlo cuando no se utiliza. Ahora cuesta 66,48 euros en Amazon, un 5 % menos que su precio recomendado de 69,99 euros, con un ahorro de 3,51 euros.
El bisglicinato de magnesio baja a 12,82 euros en Amazon y cuesta un 14 % menos
El bisglicinato de magnesio es uno de los suplementos que se comercializan para complementar la ingesta diaria de este mineral. En Amazon, este formato de 250 cápsulas por 12,82 euros permite ahorrar 2,13 euros respecto a su precio mediano de 14,95 euros. El envase está pensado para cubrir aproximadamente cuatro meses, según la dosis indicada por el fabricante. El magnesio contribuye al funcionamiento normal de los músculos y del sistema nervioso, así como al metabolismo energético. No obstante, los efectos sobre el sueño o la concentración dependen de cada persona y no están garantizados por el suplemento.