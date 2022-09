¿Echas sal al agua de cocer la pasta? Este el momento exacto en el que debes hacerlo

En estos días se habla mucho de cocinar pasta. De hecho, desde que incluso un premio Nobel aprobó la cocción pasiva de la pasta, podemos decir que muchas cosas finalmente han cambiado. La forma de cocinar la pasta ahora se ha revolucionado por completo: no es necesario mantener el fuego todo el tiempo. De hecho, la energía del calor también se conserva hasta quince minutos en la olla. Incluso si apagamos el fuego, por lo tanto, la pasta aún podrá cocinarse a la perfección y con ello, nosotros podemos ahorrar energía. Pero ahora queremos desvelarte otro truco que revolucionará tu rutina de cocina. En concreto, este truco no sirve para ahorrar sino para cocer mejor la pasta y en el punto justo. Se trata, en particular, de la salazón de la pasta y el momento exacto en el que debes echar la sal al cocer la pasta.

Cuándo echar la sal al cocer la pasta

Seguramente si no tienes demasiada experiencia cocinando pasta, es posible que no sepas qué cantidad de sal debes echar y tampoco, el momento justo en el que debes hacerlo.

Primero de todo, si tienes la duda de cuánta sal poner, debes considerar no solo tus gustos, sino también con qué pretendes sazonar la pasta. Si utilizas una salsa especialmente sabrosa, será mejor reducir la dosis de sal. Si no está seguro de la cantidad de sal, es mejor poner menos, de modo que la puedas agregar luego más tarde si le falta. Otra opción es seguir la regla de 10 gramos de sal por cada 100 ml de agua y cada 100 gramos de pasta, pero lo cierto es que tampoco es algo 100% seguro teniendo en cuenta lo dicho: la salsa que vayas a usar luego.

Echa entonces una cantidad mínima de sal a la pasta pero ahora viene la cuestión que nos interesa. ¿Cuándo se tiene que echar la sal a la pasta que queremos cocer? Mucha gente espera a que el agua haya empezado hervir para echar entonces la pasta y añadir una pizca de sal, pero si le preguntas a cualquier chef italiano te dirá que lo mejor que puedes hacer o lo que de hecho, se debe hacer es echar la sal de la pasta justo antes de que el agua hierva: así disolvemos el yodo en el agua, y aunque tardará más en hervir luego la pasta se cocinará más rápido, porque las temperaturas serán más altas.

Por otro lado al disolver el yodo en el agua antes de que arranque hervir, evitamos que la sal se pegue a la pasta. Algo que es fatal si tenemos en cuenta que entonces hacemos que la pasta sea menos porosa y con ello que cueste más que la salsa quede bien adherida cuando la añadimos.

En definitiva, recuerda que debes echar una pizca de sal a tu agua de cocer la pasta cuando esta está fría todavía. Conseguirás entonces que la pasta quede mejor y que tarde menos en cocinarse.