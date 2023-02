Duda resuelta: para esto sirve realmente el ‘bolsillo’ que llevan todas las bragas

La ropa interior femenina puede ser muy variada, tanto en tejidos, como en diseño o colores, pero lo que suelen tener todas las prendas íntimas femeninas son un pequeño bolsillo en la parte interior que genera bastante duda e incluso debate. Por ello, os desvelamos a continuación, para qué sirve realmente el ‘bolsillo’ que llevan todas las bragas

Para qué sirve el ‘bolsillo’ en el interior de las bragas

En primer lugar, el ‘bolsillo’ no está destinado a ser utilizado para almacenamiento. Tampoco es para decoración o protección adicional en caso de mal funcionamiento del vestuario . Ese ‘bolsillo’ en la entrepierna de la ropa interior femenina en realidad tiene un nombre: el gusset o escudete ya que no deja de ser en realidad, un refuerzo muy importantes que sirve para proteger las partes femeninas.

La ropa interior femenina suele estar hecha de materiales sintéticos como el encaje. Si bien el encaje puede verse sexy, no transpira muy bien, lo que significa que las bacterias y el sudor pueden acumularse más fácilmente y quedar atrapados en la ropa interior. No es divertido. En cambio, los refuerzos o ese ‘bolsillo’ dentro de las bragas suele ser de algodón, una tela transpirable no sintética, de modo que ayuda a que la zona íntima de la mujer se mantenga seca y ventilada.

Además, también reduce el riesgo de condiciones incómodas como infecciones por hongos e infecciones del tracto urinario al hacer que las bragas sean más transpirables.

Protegen de la fricción

El mencionado ‘bolsillo’ cumple también otra función. Dado que los materiales sintéticos no siempre son los más cómodos (piensa en lo áspero que puede sentirse el encaje desnudo en una zona en la que la piel es más sensible), los refuerzos brindan un lugar suave y acogedor para que descansen las partes íntimas, protegiéndolas de la fricción.

De todos modos, se aconseja que el uso de ropa de interior de encaje o de cualquier otro material sintético se reduzca o de hecho, que se utilice sólo para momentos puntuales, mientras que la mejor opción de todas es usar siempre ropa interior de algodón.

¿Una cuestión de ahorro?

Ahora ya sabemos el porqué de esa pieza interior de refuerzo en las prendas íntimas femeninas, pero lo cierto es que existe otra versión que es totalmente diferente, más sencilla y alejada de los «fines saludables» mencionados aunque pocos creen que sea verdad. Dicha versión, o más bien teoría, alude a pura «conveniencia de fábrica».

En el momento de la fabricación, las bragas se realizan con una costura oculta en cada extremo. Hacer las dos costuras es bastante incómodo, ya que hay un proceso de fabricación un tanto particular y, como ocurre en la mayoría de las marcas de ropa más económicas, solo se cose un extremo, formando esa abertura muy parecida a un bolsillo. Sin embargo, esta teoría se «rompe» por completo si tenemos en cuenta que también en el mercado existen modelos de ropa interior en los que el ‘bolsillo’ desaparece por completo debido precisamente a que se cosen ambos lados. De este modo, se nota el refuerzo pero no existe obertura alguna.