Lencería inclusiva

El éxito de Maidenform radica en ofrecer revolucionarias soluciones shapewear para resaltar las formas femeninas. Sus diseños afinan la silueta, ayudan a potenciar o reducir el pecho y resaltan la figura, pero siempre partiendo de la máxima de que sean prendas fáciles de llevar: favorecedoras, femeninas y muy cómodas. Y es que su confección inteligente permite que no se claven, no aprieten y no se marquen bajo la ropa. Cada diseño está inspirado en los movimientos del cuerpo de la mujer, de manera que ofrecen un producto innovador y de calidad premium, que potencia las formas femeninas y complementa su estilo.

Las prendas de Maidenform buscan estar al servicio de todas las mujeres. Se trata de lencería inclusiva, que piensa en dar respuesta a todo tipo de mujeres, tallas y tipos de cuerpo. Tradicionalmente se han asociado las prendas de lencería de control con mujeres maduras y con curvas. Y, del mismo modo, las prendas para dar volumen y potenciar la silueta parecían dirigirse en exclusiva a mujeres delgadas y sin formas. Sin embargo, Maidenform ofrece sus productos innovadores sin distinciones, pensando en todo tipo de siluetas, necesidades y gustos, en cualquier momento de la vida y con cualquier anatomía. Esta vocación por la inclusividad se plasma en una amplísima variedad de tallas y productos, desde un sujetador sin tirantes reductor, hasta prendas shapewear en tres grados de control. Tras la eficacia y el estilo favorecedor de la lencería de Maidenform se esconde un minucioso proceso de investigación, diseño, tecnología y confección, para conseguir la comodidad y el ajuste perfectos.