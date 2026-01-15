Dos andaluzas viviendo en Barcelona dicen esto y se lía la mundial: «Aquí en Cataluña…»

Estas dos andaluzas se han convertido en virales al decir esto sobre la ciudad en la que viven, Barcelona. Cambiar de ciudad en España puede tener más de una peculiaridad, en especial si tenemos en cuenta los choques culturales a los que nos enfrentamos. Sobre todo, ante un cambio de mentalidad que puede acabar siendo el que nos hará ver que ya nos estamos en casa. Es importante conocer en primera persona todo lo que tenemos por delante y lo que puede afectarnos de lleno en estas próximas jornadas.

Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos hará reflexionar sobre una ciudad que realmente puede tener o dejarnos más de una sorpresa del todo inesperada. Afrontamos un giro radical que, sin duda alguna deberemos empezar a afrontar de una manera muy diferente. Es hora de conocer en primera persona estos pasos que deberemos hacer y la manera de conseguir cumplir con ellos cuando llegamos a un punto del país diferente. Algo tan simple como hacer amigos o trazar algunos planes en nuestro tiempo libre puede acabar siendo una misión imposible.

Se lía la mundial al ver este vídeo viral de estas andaluzas

Barcelona es una ciudad de acogida mundial. Son cada vez más y más personas las que deciden llegar de lejos para instalarse en una ciudad con mucha vida. Estos momentos en los que deberemos empezar a pensar en algunos cambios destacados de vida, pueden llevarnos a vivir una situación similar a la que viven estas jóvenes.

Sin duda alguna, estaremos muy pendientes de una situación que puede ser esencial que tengamos por delante. No es fácil adaptarse a una situación nueva que nos trasladará directamente a unos cambios contra los que deberemos luchar, con algunas peculiaridades.

Estas andaluzas han dado muestras de intentar crear un grupo de amigos en una Barcelona que no se lo pone fácil. Ante una Sevilla natal donde las personas son mucho más abiertas y no es tan complicado conocer gente. En Cataluña parece que las personas no son tan abiertas, algo que ha llevado a estas jóvenes a pedir ayuda en redes sociales.

Los grupos de personas ya vienen hechos y acaban siendo un problema mayor, si tenemos en consideración que ellas acaban de llegar y no saben cómo integrarse en ellos. Piden a gritos planes que puedan hacer en estos días.

Dicen estos sobre su estancia en Barcelona y se lía mundial

Barcelona se ha convertido en el punto de partida de estos días en los que quizás descubriremos algunos cambios de ciclo en los que cada detalle cuenta y puede convertirse en un plus de buenas sensaciones o un problema que va en aumento. Es una ciudad increíble, pero tiene el inconveniente de que el carácter de los catalanes no es tan abierto como los andaluces. Cuesta hacerse un grupo de amigos o conocer esos planes secretos que nos invitarán a conocer un poco más esta increíble ciudad.

Los expertos de Elpradopsciologos nos explican que: «Si ya cuentas con relaciones de amistad sanas y positivas en tu vida, significa que tienes las herramientas para continuar ampliando tu red social. Sin embargo, cuando llegamos a la vida adulta, esta tarea se vuelve algo más complicada y quizá debamos revisar nuevas formas de hacerlo. Cuando somos niños o adolescentes, establecemos amistades, en general, con otras personas con las que pasamos mucho tiempo, ya sea en el colegio, en el vecindario o en alguna actividad o deporte. Pasar tanto tiempo juntos estrecha los vínculos y crea una intimidad y confianza cada vez mayor. A medida que vamos creciendo, las circunstancias cambian y es casi inevitable que las relaciones sean diferentes. Las demandas del día a día, el tiempo dedicado al trabajo, el cuidado de los hijos, tareas de casa… Pasar tiempo con amigos o con personas con las que podríamos establecer una amistad, se vuelve una tarea que requiere tiempo y esfuerzo. Además, las oportunidades para consolidar una nueva amistad quizá no aparezcan de una manera tan orgánica o natural. Es posible que las personas con las que nos gustaría estrechar lazos sean personas que hemos conocido en entornos que no favorecen dicho objetivo, como el trabajo, una reunión de padres, el gimnasio. Lo cual requiere que demos un paso adelante a la hora de proponer planes adicionales. Otro escenario en el que podemos vernos inmersos es un cambio de ciudad, encontrándonos en un lugar nuevo y sin una red de apoyo establecida. Si, además, no solo hay un cambio físico, sino también cultural o de lengua, la tarea de integrarnos socialmente puede convertirse en un verdadero reto. En estos casos, es necesario crear oportunidades para interaccionar con otros, movernos en ambientes que lo favorezcan, ya sea apuntándonos a alguna actividad nueva o provocando interacciones con personas del día a día».