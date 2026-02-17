La verdadera diferencia entre plátano y banana y cuál tiene más azúcar

Aunque hay quienes creen que plátano y banana son lo mismo, lo cierto es que son frutas distintas. Ambas son frutas tropicales y, aunque visualmente son casi idénticas ya que pertenecen a ls miamfamilia, son diferentes desde el punto de vista nutricional. Para que no tengas ninguna duda, a continuación te explicamos detalladamente cuáles son las diferencias entre el plátano y la banana.

Tamaño y color

Aunque ambas frutas tienen la misma forma alargada y el mismo color amarillo, el tamaño es distinto. Mientras que la banana es más delgada y pequeña, el plátano es más grueso y grande.

En cuanto al color, durante el proceso de maduración ambas frutas pasan del verde al amarillo y, cuando se ponen malas, al negro. Cuando está un poco maduro, el plátano toma tono ocre de amarillo, mientras que la banana se ve más brillante.

Sabor y textura

Por lo general, la banana tiene un sabor más dulzón y una textura más suave porque tiene un mayor contenido en azúcar. El plátano, como es más rico en almidón, es más harinoso en cuanto a textura y el sabor no es tan dulce.

Cáscara

En cuanto a la cáscara, la de la bana es muy suave y se pela con facilidad. Mientras, la del plátano es más gruesa y firme y, por lo tanto, cuesta más retirarla.

Aporte nutricional

La banana es muy rica en hidratos de carbono compuestos en su mayor parte por azúcares. Tiene más calorías que el plátano, y su aporte en vitamina C también es más alto.

El plátano contiene hidratos de carbono compuestos principalemnte por almidones. Aporta más sodio, potasio, fibra y proteínas que la banana.

Hilillos

Cuando tomamos un plátano nos encontramos con muchos hillos que cubren la fruta desde un extremo a otro. Lo que solemos hacer es retirarlos, pero lo cierto es que son aptos para el consumo.

Los hillos son un tejido conductor que transporte los minerales, el agua y los nutrientes para que los plátanos crezcan. Una especie de sistema vascular que es fundamental para el desarrollo de los plátanos.

¿Cuáles son los beneficios para la salud?

El plátano es una fruta excelente para la salud. Combate el estreñimiento gracias a su alto contenido en fibra y ayuda regular la presión arterial. Además, es una excelente fuente de energía.

La banana mejora el estado anímico porque es muy rica en triptófano y también protege la salud cardiovascular por su contenido en potasio.