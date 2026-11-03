¿Detergente en polvo o líquido? Los expertos en limpieza aclaran cuál es mejor y cuál deberías utilizar en cada caso

Siempre será el eterno dilema. ¿Detergente en polvo o líquido? ¿Cuál es mejor? Pues un grupo de investigación de mercado con sede en Reino Unido tiene la respuesta. Éstos han probado 30 productos de lavandería de diferentes marcas internacionales para evaluar su efectividad. El estudio consiste en analizar cómo reaccionan 30 productos de limpieza ante 17 tipos de manchas distintos.

Los principales resultados del estudio

Este estudio realizado en mayo de este mismo año analizó diferentes manchas de la vida cotidiana como el café, té, chocolate, vino tinto, aceite, barro, hierba, etc. Después, analizaron el poder del quitamanchas de los productos, centrándose en el antes y el después. Y repitiendo los lavados para observar los efectos a largo plazo que tienen en la ropa este tipo de productos.

Según el estudio, los detergentes en polvo obtuvieron un rendimiento superior en cuanto a blancura y eliminación de manchas de barro; en cambio, los detergentes líquidos destacaron en cuanto a protección de color, eliminación de manchas de grasa y rendimiento en el lavado con agua fría.

Selección del tipo de detergente según qué manchas

De entre los resultados obtenidos en el laboratorio, los detergentes en polvo obtuvieron mejores calificaciones que los detergentes líquidos para preservar las prendas blancas y eliminar las manchas difíciles. El Dr. Rimmer, asesor científico de la organización, destaca que los detergentes en polvo contienen compuestos blanqueadores a base de oxígeno que se activan al entrar en contacto con el agua, y que son ideales para las manchas de té, café y vino.

Según el Instituto Americano de Limpieza, los detergentes líquidos disuelven mejor las manchas de grasa, como las del aceite de cocina o corporal, gracias a su facilidad de uso y a su efectiva aplicación directa sobre la mancha. Por otro lado, los detergentes en polvo, como se comentaba con anterioridad, son mucho más eficaces contra manchas de barro, arcilla y tierra.

Ventajas de cada tipo de detergente

A modo de recapitulación, se expondrán las diversas ventajas que tienen los dos productos. Comenzando con el detergente líquido, encontramos que:

Se disuelve mejor en agua , incluso fría .

, incluso . Ideal para la ropa de color .

. Eficaz contra manchas de aceite y grasa .

. Tiene una rápida disolución, perfecto para ciclos cortos.

En cambio, el detergente en polvo tiene otras ventajas, como: