Las expertas en limpieza coinciden con el truco de las abuelas: «El jabón Lagarto es mano de santo para quitar manchas de maquillaje»

Quitarse una prenda de ropa como una blusa o una camiseta, y descubrir que el cuello está lleno de maquillaje es bastante frecuente, sobre todo cuando se utilizan bases de larga duración que se adhieren fácilmente a la ropa. En las prendas blancas se nota enseguida, pero las de color tampoco se libran de esas marcas que, a veces, siguen ahí incluso tras lavarlas en la lavadora. Algo parecido sucede con los discos de tela que se utilizan para desmaquillarse. Por mucho que se aclaren después de cada uso, algunos cosméticos dejan manchas que cuesta quitar, especialmente cuando se trata de máscara de pestañas o productos resistentes al agua.

Para estos casos, Laura Varo, experta en limpieza y conocida en Instagram como @ordena_t_, recomienda recuperar el jabón Lagarto que es de los más populares de España. El producto que durante años se utilizaba para lavar a mano sigue teniendo aplicaciones en la limpieza doméstica, aunque ahora dispongamos de detergentes específicos para casi todo. La especialista propone emplearlo para lavar los discos desmaquillantes y explica cómo conseguir que queden limpios después de varias horas en remojo. Pero además, comparte otro consejo para eliminar las manchas de maquillaje de camisas y blusas, aunque en ese caso el producto que utiliza es el amoniaco.

Jabón Lagarto, el truco de las expertas para quitar las manchas de maquillaje

Durante años, en el pasado, era normal tener una pastilla de jabón lagarto en el lavadero, y que solía utilizarse para frotar las manchas de la ropa antes de lavarla. Se utilizaba con los cuellos y puños de las camisas, los calcetines y otras prendas que necesitaban algo más que un lavado normal. Y aunque ha pasado el tiempo, sigue encontrándose en supermercados y droguerías por un precio bastante económico de apenas tres euros. Su utilidad está precisamente en que permite trabajar sobre la zona manchada, algo que no siempre se consigue metiendo directamente la prenda en la lavadora.

Y ha sido lainfluencer y experta en limpieza Laura Varo, la que ha recomendado el jabón Lagarto para quienes utilizan discos desmaquillantes de tela y no consiguen dejarlos completamente limpios. La base de maquillaje, los polvos, el colorete y otros productos cosméticos pueden quedarse adheridos al tejido, incluso después de aclararlo con agua. La experta recomienda utilizar este jabón, o también el jabón Beltrán, dos productos tradicionales que pueden ayudar a desprender la suciedad. Su propuesta consiste en aplicar el jabón y dejar los discos en agua caliente durante unas horas, en lugar de limitarse a frotarlos bajo el grifo.

Cómo quitar las manchas de maquillaje con jabón Lagarto

El método de Laura Varo consiste primero de todo, en cortar un trocito de jabón Lagarto y lo disolvemos en agua caliente hasta conseguir una mezcla que pueda aplicarse sobre los discos. Después se frotan con el jabón y se introducen en un recipiente con agua caliente, donde deben permanecer entre dos y tres horas. Conviene comprobar antes las instrucciones de lavado, porque algunos materiales no soportan temperaturas elevadas y podrían estropearse.

Una vez terminado el remojo, se aclaran con agua fría y se comprueba si queda alguna mancha. Si todavía se ven restos de maquillaje, se puede volver a aplicar jabón y frotar con cuidado antes de aclarar de nuevo. Después, sólo queda dejarlos secar completamente. No todos los cosméticos se eliminan con la misma facilidad, pero este procedimiento puede servir para recuperar discos que ya presentan manchas visibles y continuar utilizándolos sin tener que sustituirlos tan a menudo.

El otro truco para las manchas de maquillaje en las camisas

El cuello de una camisa suele ser una de las zonas que más se ensucian cuando llevamos maquillaje. Al ponérnosla o quitárnosla, la tela roza la cara y puede llevarse parte de la base, especialmente si todavía no se ha asentado sobre la piel. También ocurre con las blusas de cuello alto y algunas chaquetas. En estos casos, Laura Varo propone una solución diferente a la del jabón Lagarto: utilizar una pequeña cantidad de amoniaco doméstico para tratar la mancha antes de lavar la prenda.

Según explica la especialista, se puede humedecer ligeramente una toallita con agua, añadir una gota de amoniaco y pasarla con suavidad por la zona manchada. Después es necesario aclarar bien la tela para eliminar cualquier resto del producto. El amoniaco ayuda a desprender determinados residuos grasos, aunque debe utilizarse con precaución porque no todos los tejidos lo toleran. Antes de aplicarlo es importante revisar la etiqueta de la prenda y probar en una zona poco visible.

También conviene recordar que el amoniaco es un producto irritante y que debe manipularse con guantes y en espacios ventilados, respetando siempre las indicaciones del fabricante. Nunca debe mezclarse con lejía ni con otros productos de limpieza incompatibles, puesto que pueden producirse gases peligrosos. Y para las prendas delicadas, lo más prudente es recurrir a un tratamiento específico que resulte adecuado para su composición.