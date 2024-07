Estamos viviendo uno de los veranos más calurosos desde hace tiempo y de hecho ya hemos pasado dos olas de calor, y parece que una tercera se avecina. Por este motivo, si todavía no has pensado a qué destino vacacional viajar este verano, nada como elegir aquellos que son más frescos ya que aunque no lo parezca, existen ciudades en las que las temperaturas están muy por debajo de la media actual. Descubramos entonces a continuación, las mejores ciudades de España para huir del calor este verano.

Ciudades españolas para huir del calor

¿Dónde te apetece ir este verano de vacaciones? A la hora de elegir el destino puedes utilizar diferentes criterios, como por ejemplo la temperatura. Si quieres decir adiós a los sofocantes 40 grados del centro y el sur de la Península, estas son las mejores ciudades de España para disfrutar de unos días de descanso.

Ávila

Las temperaturas en Ávila en el mes de agosto oscilan entre los 13 y los 28 grados. Una ciudad espectacular, con la Muralla como principal atractivo.

Es la mejor conservada de España, y una de las más bellas de toda Europa. La Catedral de Ávila también es la catedral gótica más antigua de nuestro país.

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela puede presumir de ser una de las ciudades de España más frías en verano, con temperaturas mínimas y máximas de 14 y 25 grados, respectivamente.

La Catedral de Santiago de Compostela es un edificio religioso impresionante, una mezcla de barroco y románico. Sube hasta el Monte Pedroso para disfrutar de la mejor panorámica de la ciudad.

Vitoria

En Vitoria las temperaturas mínimas y máximas en agosto son de 13 y 26 grados, respectivamente. Una ciudad pequeña, pero con mucho encanto.

La Plaza de la Virgen Blanca es el corazón de la ciudad, con la iglesia de San Miguel de fondo. En el centro de la plaza se encuentra el monumento conmemorativo de la Batalla de Vitoria.

Teruel

El clima promedio en Teruel en el mes de agosto es de 25 grados, así que es una opción estupenda para huir del calor.

La Catedral de Santa María de Mediavilla es una visita imprescindible, nombrada Patrimonio de la Humanidad.

Torla

Torla se encuentra en Huesca , en pleno Pirineo aragonés . Es una de las principales puertas de entrada al Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido. Así, nos permite viajar por el valle que da nombre al espacio; así como la de Broto. Por tanto, es un lugar ideal como base para realizar rutas a pie o en bicicleta. Cascadas , lagos , altas cumbres o hayedos se despliegan en recorridos de notable variedad, que van desde la dificultad baja a la muy alta. Al mismo tiempo, el propio pueblo cuenta con una agradable arquitectura local donde su románico resplandece la iglesia, que en su tiempo también sirvió como fortaleza. En los alrededores hay pueblos con gran encanto como Fanlo o Broto. Todo ello sin superar los 22ºC de temperatura media alta en todo el verano y con una baja superior a los 10ºC.

Ezcaray

La Rioja también tiene su punto fresco en Ezcaray , con una temperatura en verano de entre 12ºC y 26ºC. Se encuentra en un lugar inclinado, en la Sierra de la Demanda junto a Burgos . Estas montañas ofrecen excursiones a todos lados e incluso cuentan con una estación de esquí, Valdezcaray. Por el norte el Camino de Santiago deja su influencia en localidades como Belorado , Villafranca Montes de Oca y Santo Domingo de la Calzada.

Potes

No es de extrañar que los Picos de Europa en Cantabria aparezcan en una reseña de lugares fríos. En ellos hay muchas alternativas tanto para desaparecer como para no sufrir el calor. Uno de los más atractivos es Potes, con solo 26ºC de temperatura máxima en agosto y algo más de 10ºC de mínima. No es una ciudad, pero sí un pueblo de piedra que forma un conjunto de gran belleza en sí mismo. Es también la capital de una comarca espectacular, Liébana.

Tahull

Tahull, en Lleida cuenta con el Parque Natural de Aigüestortes i el Estanque de Sant Maurici famoso por mantener temperaturas agradables en verano. No en vano, es uno de los lugares más bonitosde toda la lista; con temperaturas medias por debajo de los 20 grados en verano. En el caso de Tahull, la diferencia es de tan solo 6º entre extremos. Por lo tanto, no es ni frío ni caliente.

León

Y, por último, León, donde la temperatura media en verano ronda los 27 grados. La Catedral de León es el principal atractivo de la ciudad, de arquitectura gótica. En los alrededores hay edificios significativos, como el de la Orden hospitalaria de Nuestra Señora de Regla.