Deja de hacer esto con tus vecinos: te puede caer una multa de 100.000 euros

El comercio electrónico ha crecido significativamente en los últimos años, impulsando a millones de personas a comprar todo tipo de artículos a través de Internet. Este aumento en las transacciones online ha llevado a que se entreguen diariamente millones de paquetes en hogares de todo el mundo, a menudo sin que el destinatario esté presente para recibirlos. En este contexto, los vecinos juegan un papel fundamental al recibir y recoger estos envíos. Sin embargo, este gesto puede acarrear serias consecuencias legales, ya que las autoridades han impuesto multas que superan los 100.000 euros si no se cumplen determinadas condiciones.

El principal problema radica en la protección de datos. Cada paquete contiene información personal del destinatario, como nombre, dirección y número de teléfono, lo que plantea un riesgo significativo en caso de filtración de datos. Según un informe de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en 2023 se impusieron 367 sanciones, que totalizaron casi 30 millones de euros. Las quejas sobre la gestión de datos personales por parte de empresas de mensajería han aumentado notablemente, reflejando una creciente preocupación entre los usuarios sobre cómo se tratan sus datos. Para evitar sanciones, tanto los vecinos que ayudan con la entrega como los propietarios de los paquetes deben contar con una autorización explícita del destinatario, preferiblemente por escrito.

La desorbitada multa por recoger el paquete de tu vecino

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es la encargada de supervisar y sancionar a las empresas de mensajería que, por decisión de sus repartidores, entregan paquetes en lugares no autorizados, como casas o comercios ajenos al destinatario. En 2023, la AEPD impuso a UPS una multa de 100.000 euros, más 40.000 euros por reincidencia, debido a la entrega inapropiada de un envío.

Ésta no fue la primera vez que UPS recibió una sanción por este motivo. En noviembre de 2022, un usuario denunció a Mediamarkt porque un repartidor dejó un paquete en manos de una persona no autorizada. En esta ocasión, la AEPD multó a la empresa de mensajería con 70.000 euros. La siguiente infracción se produjo cuando el repartidor, al no encontrar a nadie en el domicilio, decidió dejar el paquete en una heladería cercana y se lo notificó a la destinataria a través de un mensaje de WhatsApp. Esto llevó a que la usuaria denunciara la situación, ya que no había autorizado la entrega en un lugar distinto.

La AEPD considera que estas acciones violan la legislación de protección de datos al exponer la información personal del destinatario a personas no autorizadas. Por ello, el incumplimiento se clasifica como una infracción muy grave. El aumento de quejas y reclamaciones por parte de los usuarios ha llevado a las empresas de mensajería a ser más cuidadosas.

Muchas de ellas han implementado sistemas de seguimiento en tiempo real, pero la situación se complica cuando no hay nadie en el domicilio para recoger el paquete y los repartidores optan por dejar los paquetes con vecinos o en locales cercanos, lo cual es ilegal sin la debida autorización del destinatario. La Ley 43/2010 del 30 de diciembre sobre el servicio postal universal establece claramente esta norma y su incumplimiento puede llevar a sanciones.

Los repartidores deben ser extremadamente cautelosos no sólo con la entrega de los paquetes, sino también con a quién deciden entregarlos en caso de no poder contactar al destinatario. La información contenida en estos paquetes incluye datos personales y sensibles, como nombre, dirección y, en ocasiones, información de contacto. Exponer estos datos puede resultar en sanciones muy elevadas, de hasta 100.000 euros por vulnerar la confidencialidad, además de otras multas adicionales por reincidencias. Esto ha llevado a que la práctica de dejar paquetes en manos de vecinos o amigos se convierta en una opción poco viable, a menos que haya una autorización expresa por escrito.

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es la autoridad responsable de asegurar el cumplimiento de la legislación de protección de datos en España. Su misión principal es salvaguardar los derechos de los ciudadanos en relación con sus datos personales, garantizando que las entidades que gestionan esta información lo hagan de manera legal y ética.

Entre sus funciones, la AEPD supervisa y controla el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Además, tiene la potestad de imponer sanciones a empresas o entidades que infrinjan esta normativa, con multas que pueden variar en gravedad. Asimismo, la AEPD ofrece asesoramiento y recursos informativos a ciudadanos y organizaciones sobre sus derechos y obligaciones.

Los datos personales, que incluyen información como nombres, direcciones y números de contacto, son objeto de especial protección para evitar su uso indebido. Por ello, la AEPD establece requisitos para el tratamiento de estos datos, exigiendo el consentimiento explícito del interesado y garantizando la seguridad de la información.