La curiosa idea de poner las perchas del revés en el armario

Llega el momento de que la ropa de invierno descanse y le de paso, poco a poco, a la de verano. Y puedes aprovechar la ocasión para, al final de la temporada, deshacerte de las prendas que prácticamente no usas. En este orden, ¿Por qué poner las perchas del revés en el armario? Será de gran ayuda.

Éste es un truco muy simple pero muy eficiente a la hora de reducir tu armario y vender o donar esa ropa que poco a poco has dejado de utilizar.

Si eres de esas personas a las que les cuesta deshacerse de sus prendas viejas y siempre tienes una excusa para volver a guardarlas cada temporada, entonces, ésta es la solución ideal para ti. Este truco es infalible y, en pocos meses, te permitirá saber cuál es la ropa que usas y cuál debería marcharse. Descubrirás naturalmente qué pantalones y camisetas ya no están entre tus favoritos y, al mismo tiempo, cuáles han sido tus nuevos preferidos del verano.

Cómo poner las perchas del revés en el armario

Básicamente, cuando cambies en tu armario las prendas de invierno por las de verano, asegúrate de que todas las perchas con ropa para los días cálidos queden mirando hacia el mismo lado. No importa hacia cuál.

La clave está en que cada vez que uses alguna la dejes en el armario pero colocando la percha ahora de modo inverso.

Si te preguntas para qué sirve todo esto, y por qué deberías prestar atención a cómo colocas las perchas de la ropa que vayas a usar en esta primavera/verano, la respuesta es que al final de la temporada sólo deberías quedarte con las prendas de las perchas que has dado vuelta.

La explicación es muy simple, tienes ropa de verano que no has utilizado durante varios meses, justo cuando se suponía que lo hicieras. Por lo tanto, no tiene sentido que la conserves a futuro.

Mucha ropa va a tener casi dos años sin usarse, y al final lo que pasará es que se estropeará por permanecer tanto tiempo en el armario. Puede que tenga sentido conservar algunas prendas, como ropa de montaña o ciertos abrigos, pero los pantalones y camisetas que no hayas utilizado durante largos meses probablemente tampoco los uses en esta temporada. ¿Y qué puedes hacer? Venderlos para comprar ropa, o donarlos a quien los necesite.

Lo interesante de este truco es que no deja lugar a dudas. Las perchas que siguen en su sitio al final de la temporada, mirando hacia el lado que miraban cuando sustituiste la ropa de invierno por la de verano, son las que contienen las vestimentas de las que deberías deshacerte.

Te sorprenderá averiguar la enorme cantidad de prendas que guardas inútilmente. Es 100% infalible: usamos menos ropa de la que creemos que usamos.

Por supuesto, luego deberías hacer lo mismo con las prendas de invierno. Al cabo de un año habrás «limpiado» tu armario casi sin esfuerzo.

Otros trucos para saber de qué prendas deshacerte

La experta Marie Kondo, que incluso tiene producciones en Netflix sobre cómo ordenar cada parte de la casa, aconseja hacerse dos preguntas esenciales: «¿cuándo fue la última vez que usamos esa ropa?» y «¿nos trae alegría o nos la quedamos porque fue un regalo y nos da pena deshacernos de ella?».

Cuando no recuerdes la última vez que usaste esa prenda o si reconoces que te la quedas porque te da pena, quizás lo correcto sería darle una nueva oportunidad. Si la vendes o la donas alguien la apreciará más que tú, y no acabará en la basura al cabo de unos años lo que sería un verdadero desperdicio.

Esto también pasa, según Kondo, cuando dejas la ropa o accesorio en una caja y si al cabo de un año no has tocado la caja entonces ya sabes que esa prenda debes dejarla, donarla o darla.

Por otro lado, si has bajado de peso y te has comprometido firmemente a no recuperarlo, deshacerte de la ropa de tallas más grandes puede ser un incentivo para seguir comiendo sano y entrenando a diario. Puedes vender parte de esa ropa para comprar otras prendas que se adapten a tu nueva silueta y estilo.

Consejos para ordenar mejor con perchas del revés



Más pequeñas y delgadas

Dentro de esta reorganización del armario, un truco es usar nuevas perchas. En este caso deben ser delgadas y más estrechas. Ocuparán menos espacio.

Truco de la percha al revés

Consiste en que coloques las prendas invernales con la percha dada vuelta o invertida. Probablemente, a medida que vayas requiriendo de alguna de esas prendas vuelvas a guardarlas pero lo harás del modo correcto.

Con el paso del tiempo, bastará que le eches un vistazo a la posición en la que han quedado las perchas para rápidamente averiguar cuál es la ropa que usas y cuál la que no utilizas. Puede haber excepciones, claro está, pero la regla indica que las perchas que continúen al revés sostienen las prendas de las que debes desprenderte.