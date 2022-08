Cuidado con el aceite de oliva virgen extra: ¡Si lo dejas así se vuelve tóxico!

El aceite de oliva se extrae de los frutos del olivo y se utiliza para uso alimentario. Sin embargo, dependiendo de la molturación, es posible obtener un aceite de mayor o menor calidad y el aceite de oliva virgen extra es sin duda el mejor, aunque para ser vendido con la denominación «Aceite de Oliva Virgen Extra», el producto debe cumplir con ciertos estándares. De hecho, debe extraerse solo con métodos mecánicos y la acidez no debe superar el umbral del 0,8%. Pero independientemente de si es aceite de oliva virgen extra o aceite de oliva puro, el aceite se pude volver tóxico aunque pocas veces se mencione. Veamos bajo qué circunstancias el aceite virgen extra se puede volver tóxico.

El peligro del aceite de oliva virgen extra

Aunque todos estemos acostumbrados a usarlo para cocinar o para aderezar ensaladas, existe un cierto riesgo a la hora de utilizar aceite de oliva virgen extra ya que este no sería aconsejable para el consumo cuando se sobrepasa cierta temperatura mientras cocinamos o también si no no se almacena adecuadamente, así que veamos todas las precauciones que se deben tomar al respecto de este ingrediente que marca tanto nuestra dieta mediterránea.

¿Cuándo se vuelve tóxico el aceite?

Renunciar al aceite sobre la mesa es realmente difícil. Especialmente para nosotros los españoles que nos gusta el sabor. Por eso es necesario prestar atención a la forma en que es bueno conservar el aceite, rica fuente de propiedades nutritivas . Para que entiendas los beneficios que podemos obtener de un aceite bien conservado, puede ser útil mencionar investigaciones realizadas en los EE. UU. Algunos académicos del St. Michael’s Hospital de Toronto han destacado cómo el aceite virgen extra es capaz de aumentar una proteína (ApoA-IV) capaz de regular las plaquetas; células que evitan el sangrado y que, si se agregan, pueden dar lugar a enfermedades como un infarto o una trombosis.

Pero además de ser bueno para la presión arterial, el aceite también es bueno para el corazón, actúa como analgésico, ayuda al intestino, tiene propiedades antienvejecimiento en la piel, combate la diabetes, etc. Pero, como se anticipó, para cosechar todos estos beneficios debe estar bien conservado. Pero si no tiene fecha de vencimiento, ¿a qué debes prestar atención? Puede que no lo sepas, pero hay que estar alerta y adoptar estas conductas para que el aceite no pierda sus propiedades nutricionales.

Primero, no tienes que colocarlo cerca de malos olores. También conocido por su capacidad de absorción, no hace falta decir que la absorción de olores extraños puede hacer que el aceite adquiera un sabor diferente. Otra cosa a la que hay que prestar atención es mantener el aceite alejado de fuentes de calor . Por ello, la temperatura ideal siempre debe rondar un máximo de 18 °C, evitando los espacios húmedos. En cambio, almacenarlo a temperaturas demasiado bajas puede hacer que se solidifique con la apariencia de partículas blancas.

Pero en este caso no hay contraindicación porque estas partículas desaparecerán al aumentar la temperatura. Además de evitar los lugares calurosos, evita los expuestos a la luz solar . De hecho, el aceite debe almacenarse en la oscuridad, ya que la luz puede causar que el aceite se oxide. Por último, no lo expongas al aire . Incluso dejar el aceite abierto puede acelerar el proceso de oxidación y, en consecuencia, comprometer su calidad. Para evitar todas estas contraindicaciones, puede ser posible dosificar el aceite en pequeños recipientes para consumirlo poco a poco.

Cuidado cuando frías con aceite de oliva

Por otro lado, es sumamente importante que tengas también mucho cuidado a la hora de usar aceite de oliva virgen extra para cocinar, dado que si dejas que se caliente mucho en la olla o en la sartén hasta el punto de que comience a echar humo (es decir que alcance una temperatura de 200 º), se corre el riesgo de que se convierta también en tóxico.

Cuando se llega a ese punto de calor en el que toda la cocina se llena de humo es cuando el aceite comienza a emitir sustancias tóxicas en función además del alimento que estemos cocinando como grasas trans, acroleína, y acrilamida. Sustancias que por cierto, se pueden liberar si reutilizamos el aceite varias veces.

Ahora que sabea todo lo que no tiene que hacer para comprometer la calidad del aceite de oliva, guárdalo con cuidado y conciencia. ¡De esta manera nunca tendrás que renunciar a este importante producto!.