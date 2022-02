¿Cuántos estados tiene Estados Unidos y en cuál vive el presidente?

Estados Unidos es uno de los países más famosos del mundo, quizás el que más, y todo lo que tiene que ver con su geografía, política o cultura despierta interés en millones de personas que viven fuera de sus fronteras. Si alguna vez te has preguntado cuántos estados tiene Estados Unidos, hoy te despejamos la duda, te los nombramos y, además, te contamos en cuál vive su presidente.

La geografía estadounidense es bastante clara, definida además en el propio nombre del país ya que se formó con la unión de varios estados. A partir de ahí, en cada estado hay condados, ciudades, pueblos, etc.

¿Cuántos estados tiene Estados Unidos?

Estados Unidos tiene actualmente 50 estados, una cifra que suele causar confusión ya que hay gente que dice que tiene 52, pero son 50. Esos dos estados son Washington, DC (que es un distrito federal) y Puerto Rico, que es un territorio no incorporado a los Estados Unidos de América. Por lo tanto, Estados Unidos tiene 50 estados.

En 1787, Delaware se convirtió en el primer estado en firmar la Constitución de los Estados Unidos de América, hecho por el que pasó a ser el primer estado del país. Otros se fueron uniendo más tarde hasta llegar a los últimos en hacerlo, que fueron Alaska y Hawai en el año 1959.

Estos son, por orden alfabético, los 50 estados de Estados Unidos: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawái, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New México, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, y Wyoming.

¿Quién es y dónde vive el presidente de Estados Unidos?

Joe Biden es el actual presidente de Estados Unidos, el presidente número 46, y que, como todos los demás, durante su mandato vive en Washington, DC, en el distrito de Columbia. La famosísima Casa Blanca es el lugar en el que viven y trabajan los presidentes de Estados Unidos durante el tiempo que dura su mandato, la vivienda oficial.

Este es el listado de todos los presidentes de Estados Unidos: