¿Cuánto dinero te pueden dar por las colecciones de libros que todos tenemos en casa?

Seguro que nos acordamos de las diversas colecciones de libros que tenemos en casa. Ahí están criando polvo cuando otros los pueden aprovechar e incluso podemos ganar un dinero extra por ello. Es complicado determinar qué vale cada colección, libro o biblioteca, pero sí la manera de hacerlo.

Hay diversos lugares, como las librerías de segunda mano donde se realizan tasaciones de cada uno de los libros y todo ello depende de varios factores.

¿Qué dinero nos pueden dar por las colecciones de libros?

Esto depende de varios factores y del lugar dónde vayamos a venderlo.

Tiendas de segunda mano

Si tenemos las colecciones que todos teníamos en casa, entonces debemos advertir que no nos haremos millonarios en esto. Puesto que los que ya tiene todo el mundo, están ya bastante revendidos y en tiendas de segunda mano pueden o no quererlos, o pagarnos de 0,50 a 1 euro o bien más.

Según el tipo de libro

Las primicias se pagan más

Analizando el tipo de libro y/o colección, cuando se habla del primer libro de un autor o la primera edición de una novela, y otros, suelen pagarse más porque entonces son las que interesan más a los coleccionistas porque es algo más bien único.

Estado del libro

También influye la manera en la que está el libro. Si está en perfecto estado, tanto por fuera como por dentro, (cosa que no suele ser así si ya tiene unos años), entonces también nos darán algo más por él que si está algo manchado.

Si llevan firmas

Si el libro está firmado, también hablamos de un valor seguro. Ahora bien, deben ser firmas originales, y no copias, si no esto no lo va a querer nadie. También depende de la importancia que tiene el autor de esa obra y de sus premios y otros.

Libros más raros

Las colecciones que todos tenemos pueden ser más o menos antiguas y entonces valer algo, pero realmente no tienen tanto valor porque son muchas las personas que las tienen en su casa. Ahora bien, hay libros más raros, que quizás adquiriste en otro país, te ha llegado heredado, o has descubierto en tu sótano y no sabes cuánto podría valer.

Normalmente estas piezas más extrañas se cotizan más. lo mejor es ir a una librería a que puedan tasar estas obras, y si uno no está satisfecho con el precio final, siempre puedes ir a otra.