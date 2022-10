Correr o andar: ¿cuál de las dos formas es mejor para adelgazar?

Perder peso es el objetivo de millones de personas en todo el mundo, algunas cuando llega el verano, otras después de Navidad, otras en cualquier momento, y siempre con el objetivo de alcanzar un peso saludable en primer lugar. Correr o caminar para adelgazar es muy habitual, y hoy te contamos cuál de las dos actividades es la más recomendable y efectiva cuando quieres perder peso.

A la hora de hacer ejercicio físico con el objetivo de adelgazar son muchas las opciones que tienes, y lo más importante es ser constante para poder obtener resultados que realmente merezcan la pena. Por supuesto, hay una serie de ejercicios, deportes o actividades que son mucho más efectivos que otros, por lo que son más adecuados para lograr tu objetivo en el menor tiempo posible y de forma saludable.

¿Es mejor correr o caminar para adelgazar?

Dar respuesta a esta pregunta no es sencillo, ya que aunque correr quema más calorías que caminar, hay mucho más que mirar y analizar para llegar al resultado final. Caminar es también muy beneficioso para cualquier persona, incluso aunque no se quiera perder peso, tanto que los expertos aseguran que caminar 30 minutos diarios ayuda a reducir los síntomas de la depresión, entre otros.

Tanto caminando como corriendo puedes quemar las mismas calorías, la clave está en el tiempo que debes realizar cada actividad y en la intensidad para así lograrlo. Una persona de unos 75 kg de peso quema unas 7,5 calorías por minuto si sale a caminar, cantidad que se va hasta las 13 calorías por minuto si se dedica a correr, por lo que corriendo siempre se quemarán las calorías antes, pero también realizando un mayor esfuerzo.

La cantidad de calorías quemadas al caminar también puede variar mucho, ya que no es lo mismo caminar lentamente, como si estuvieras paseando, que caminar rápido y con intensidad pero sin llegar a correr. Si tus capacidades físicas te permiten correr, sin duda alcanzarás tu objetivo más rápido corriendo, ya que con media hora de esfuerzo no deberás invertir el doble de tiempo, lo que sí tendrías que hacer si solo caminas, aunque si por algún motivo no puedes o no debes correr, sin duda caminar es tu mejor opción para adelgazar, y puedes obtener muy buenos resultados.

Por supuesto, tanto si sales a correr como si vas a caminar, es imprescindible que combines esa actividad con una alimentación saludable, ya que de nada vale hacer ejercicio a diario para bajar de peso si al llegar a casa te comes una pizza.