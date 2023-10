La memoria es uno de los elementos que va desapareciendo con la edad, si tienes más de 65 años hay una serie de deportes que son perfectos para ti. No podemos luchar contra el tiempo y menos contra el envejecimiento, aunque nos sintamos bien, los años no perdonan. No lo notamos o no queremos notarlo, pero van sumando y al final del recorrido pueden acabar siendo nuestro gran enemigo. No evitaremos hacernos mayores, pero sumaremos años con la memoria intacta con estos ejercicios a partir de los 65 años.

Si tienes más de 65 años estos tres deportes son perfectos para mantener la memoria intacta

La alimentación, dormir bien y realizar las funciones propias que nuestro cuerpo nos pide son elementos fundamentales para estar bien con nosotros mismos. Para vivir muchos años y prevenir determinadas enfermedades, es importante hacer ejercicio y comer bien, frutas, verduras y proteínas, junto con grasas saludables en su justa medida.

A medida que vamos sumando años, hacer determinadas actividades físicas, es cada vez más complicado. Aunque hayamos hecho deporte toda la vida, vamos frenando nuestra actividad, algo que acaba siendo un error. Cada edad tiene sus actividades para poder mantenerse en forma.

El golf se ha alzado como el deporte que más ayuda a mantener la memoria. Las cuentas de este deporte, el movimiento y la forma de conseguir crear una estrategia para ganar, es lo que acaba repercutiendo en una memoria casi intacta de aquellos que lo practican. En un estudio con golfistas mayores de 69 euros se determinó que esta actividad les había ayudado a mantener su memoria en perfectas condiciones.

El aire libre, el sol y moverse un poco es esencial a partir de los 65 años. Unas caminatas o un poco de senderismo en rutas adecuadas y siempre acompañado, nunca solo, es lo que se acabará necesitando para conseguir el éxito que estamos deseando lograr.

Llegar a mayor sin sufrir ningún efecto del paso del tiempo es indispensable. Conseguiremos de esta manera que nuestro día a día sea más estable, sin esas pérdidas de memoria que pueden llegar, no solo a partir de los 65 años. El estrés de antes de dejar de trabajar, la familia y el tener muchas cosas por hacer no son nada buenos para la memoria que puede verse afectada por este tipo de elementos.