Los colores que gritan ‘no me contrates’: conoce cuáles son y evítalos en tu próxima entrevista

A la hora de preparar una entrevista de trabajo, hay una serie de colores que gritan que mejor no contratar a esa persona. Es tan importante preparar el curriculum como la forma de vestir de esa persona. Por lo que es indispensable que tengamos en cuenta todos los consejos posibles para poder hacernos con el trabajo de nuestros sueños, de esta manera no habrá ninguna duda de que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano. Si tienes una entrevista de trabajo, estos son los tonos que no debes utilizar nunca.

Estos son los colores que debes evitar en tu próxima entrevista de trabajo

CareerBuilder es el portal especializado en la búsqueda de trabajo que ha dado con las claves del éxito en cuanto a los colores se refiere. Buscamos las mejores ofertas de trabajo para empezar a trabajar, ponernos de nuevo en marcha o quizás ascender en un reducido espacio profesional.

De una manera o de otra, vamos a empezar a prepararnos a esta nueva etapa, que supondrá el inicio de una temporada de buenas sensaciones. Prepararnos para cambiar de trabajo es más sencillos para conseguir un sinfín de ofertas. La manera en la que vestimos es muy importante a la hora de encontrar trabajo.

Los colores como el negro, azul o gris son los que más éxito han dado a aquellos que los han usado. Si bien es cierto que no solo es el color, sino también el estilo. Ropa adecuada para una entrevista, sin ser ni muy formal, ni informal. Ni para ir a una boda o comunión o salir a sacar la basura, hay un termino medio.

Unos vaqueros, una camisa de un color neutro, pueden ser buenos aliados para triunfar en una entrevista. Jamás uses tonos muy llamativos, el peor de todos ellos es el naranja, muy seguido del amarillo y el rojo. Aunque en oriente atraen la buena suerte y la prosperidad, en occidente no son buenos aliados del éxito profesional.

Podrás hacerte con un éxito abrumador si adaptas la ropa a la entrevista. Es importante mostrar tu mejor cara, el maquillaje o los complementos pueden dar algunos detalles que acabarán siendo los que marquen una diferencia significativa. En toda entrevista, el curriculum y la forma de prepararse para ella son fundamentales, incluida la ropa que llevamos.