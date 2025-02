Banco Sabadell presenta su defensa a la OPA de BBVA ante la CNMC

Banco Sabadell ha presentado hoy viernes 21 de febrero sus alegaciones contra la OPA de carácter hostil que BBVA quiere lanzar sobre la entidad catalana ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Desde Sabadell han decidido no hacer comentarios al respecto, auqnue es cierto que en las últimas semanas, la propia entidad ha dejado entrever algunas de las peticiones que haría a Competencia en la segunda fase del análisis de la operación.

Por su parte, el CEO de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha solicitado que los remedies o condiciones impuestas a la operación sean de carácter estructural, es decir, que superen el plazo temporal, de por ejemplo, 18 meses.

Igualmente ha rechazado la metodología empleada por la CNMC para analizar la operación a través de códigos postales. Se trata del mismo método se utilizó para la fusión de CaixaBank y Bankia.

El banco vallesano ha manifestado en ocasiones su preferencia por emplear la metodología que utiliza la Comisión Europea (CE) en el análisis de fusiones, que se utilizó en la operación de TSB y Lloyds.

La OPA de Sabadell por parte de BBVA

Sin conocer la respuesta de la CNMC, es muy probable que gran parte de los accionistas se abstengan de acudir a la operación de adquisición de Sabadell por parte de BBVA.

Además, la operación no está absenta de riesgos: como indican fuentes de la City, si la operación se alarga demasiado, no saldrá. «Si la autorización se prolonga mucho y pasa a fase 2, creemos que no habrá operación porque se iría al segundo trimestre de 2025.»

«En todo ese tiempo, el BBVA sufriría mucho desgaste y la cotización se resentiría, con lo que la OPA sería mucho menos atractiva para los accionistas del Sabadell. Además, éste tendría mucho tiempo para tomar medidas defensivas» han añadido las fuentes.

En relación a las medidas que puede tomar la CNMC, dejando a un lado el veto total, se encuentra la opción de vender parte de la red del Sabadell como ha ocurrido en otras fusiones, para reducir así el nivel de concentración que supondría su unión con el BBVA y aumentar la competencia en el sector bancario.

González-Bueno ha planteado la opción de que, en vez de oficinas, se venda el negocio de pymes del banco, que sería el más afectado por la OPA. La venta de un negocio no ha sido impuesta como condición en operaciones de adquisición que han tenido lugar anteriormente en España, pero sí en otros países.

El propio banco BBVA ha reconocido que existe el riesgo de que la CNMC tumbe la OPA y Unicaja se ha mostrado dispuesta a comprar parte del Sabadell si Competencia impone su venta.