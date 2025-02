La DGT lo confirma: éste es el responsable de las multas por estacionamiento o exceso de velocidad en vehículos de alquiler

Cuando alquilas un coche, es importante que sepas que puedes ser responsable de las sanciones por infracciones de tráfico. Este tipo de situaciones pueden ocurrir de forma inesperada y, muchas veces, los conductores no saben cómo funciona el sistema de sanciones en el alquiler de vehículos. Las multas relacionadas con los coches de alquiler pueden variar considerablemente dependiendo del tipo de infracción y la jurisdicción en la que ocurra.

Lo que muchos conductores no saben es que existen casos en los que la responsabilidad sobre el pago de la sanción recae sobre la empresa de alquiler y no sobre el propio conductor. Esto sucede principalmente cuando la infracción no es culpa del conductor, sino de una falta por parte de la empresa, como, por ejemplo, el alquiler de un coche sin la ITV (Inspección Técnica de Vehículos) al día.

¿Quién es responsable de pagar las multas de un coche de alquiler?

Una de las preguntas más frecuentes cuando se reciben multas con un coche de alquiler es quién debe pagar la sanción. La respuesta puede parecer simple, pero depende de diversos factores, entre los cuales se encuentran la naturaleza de la infracción y el lugar donde ocurrió. En general, si la infracción la comete el conductor durante el uso del vehículo alquilado, la responsabilidad de pagar la multa recae sobre el mismo. Esto incluye infracciones comunes como aparcar en lugares no permitidos, exceder los límites de velocidad o saltarse señales de tráfico.

Sin embargo, existen situaciones donde la responsabilidad de la multa puede recaer sobre la empresa que alquila el vehículo. Esto ocurre, por ejemplo, si la ITV está caducada o el coche no tiene los permisos o los documentos en regla. En tales situaciones, la empresa de alquiler será la encargada de asumir la responsabilidad y los costes derivados de la infracción. Aunque esto no es tan común, es importante estar al tanto de las condiciones y contratos de alquiler para evitar malentendidos.

Tipos de infracciones

A pesar de que las multas pueden variar según el tipo de infracción, algunas son más comunes cuando se alquilan coches.

Estacionar en lugares no permitidos : una de las infracciones más comunes es aparcar en zonas restringidas. Esto incluye zonas de aparcamiento regulado, espacios reservados para carga y descarga, así como en lugares donde las líneas amarillas o las señales de prohibición indican que está prohibido estacionar.

: una de las infracciones más comunes es aparcar en zonas restringidas. Esto incluye zonas de aparcamiento regulado, espacios reservados para carga y descarga, así como en lugares donde las líneas amarillas o las señales de prohibición indican que está prohibido estacionar. Exceder el límite de velocidad : al estar de viaje y conducir un vehículo de alquiler en un lugar desconocido, es fácil perder de vista los límites de velocidad. Superar la velocidad permitida, incluso si es por pocos kilómetros por hora, puede resultar en una multa considerable.

: al estar de viaje y conducir un vehículo de alquiler en un lugar desconocido, es fácil perder de vista los límites de velocidad. Superar la velocidad permitida, incluso si es por pocos kilómetros por hora, puede resultar en una multa considerable. Uso del teléfono móvil al volante : el uso de dispositivos móviles mientras se conduce puede resultar no sólo en una multa, sino también en la pérdida de puntos en el carnet de conducir (aunque esto no se aplica a los coches de alquiler en el extranjero).

: el uso de dispositivos móviles mientras se conduce puede resultar no sólo en una multa, sino también en la pérdida de puntos en el carnet de conducir (aunque esto no se aplica a los coches de alquiler en el extranjero). Saltarse semáforos en rojo: los semáforos son indicadores claros de cuándo detenerse o continuar conduciendo. Pasar un semáforo en rojo es una infracción grave que, en muchos países, puede acarrear una sanción severa.

Multas en el extranjero

Una de las principales dudas que surgen es si las sanciones emitidas en otros países se transferirán al conductor y cómo afectarán al proceso de pago. Cabe destacar que las multas en el extranjero con coches de alquiler siguen el mismo principio de responsabilidad: si tú cometiste la infracción, deberás asumir el pago de la multa. Sin embargo, el proceso puede ser un poco más largo y complicado.

Normalmente, la notificación de la sanción llega con cierto retraso, a veces incluso semanas o meses después de haber devuelto el vehículo. A menudo, las autoridades locales informan directamente a la empresa de alquiler del coche, quien, a su vez, notificará al conductor. En algunos casos, la empresa de alquiler facilitará tus datos a las autoridades y ellas se encargarán de enviarte la multa.

Es importante tener en cuenta que algunas empresas de alquiler de coches aplican una tarifa administrativa para cubrir los costes de gestionar este tipo de situaciones, ya que deben dedicar tiempo y recursos para gestionar la transferencia de la multa. Esta tarifa se suma a la sanción económica original. Sin embargo, una ventaja que tienen las multas internacionales es que, por lo general, no conllevan la pérdida de puntos del carnet de conducir, lo cual sí ocurre con algunas infracciones cometidas en el país de residencia del conductor.

En resumen, las multas con coches de alquiler son una realidad que todos los conductores deben tener en cuenta cuando alquilan un vehículo, tanto a nivel nacional como internacional. Es importante comprender que la responsabilidad del pago recae generalmente sobre el conductor en caso de que haya cometido la infracción, pero también existen situaciones en las que la empresa de alquiler es responsable.