Laura Escanes tiene nuevo novio. La influencer ya no se esconde y confirma su relación sentimental con Joan Verdú. La también presentadora, que ha estado en el foco mediático en los últimos meses por los rumores sobre este romance, ha decidido hacer pública su historia con el esquiador andorrano, poniendo fin a las especulaciones que circulaban en redes sociales y medios de comunicación en los últimos días.

Ha sido durante la presentación de la nueva colección prêt-à-porter otoño-invierno 25/26 desfile de Yolancris en el marco de una nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. «Estoy muy bien, muy contenta y muy feliz. Él es maravilloso», han sido las palabras de Laura Escanes, que no ha querido ahondar en demasiados detalles acerca de su nuevo romance, aunque todo apunta a que la pareja se conoció a principios del 2025 en tierras andorranas y en Barcelona.

Con la confirmación de su noviazgo, los seguidores de Laura Escanes han mostrado su apoyo a la influencer, aunque también ha habido comentarios comparando a Joan Verdú con anteriores parejas suyas, especialmente con el cantante Álvaro de Luna, con quien Laura terminó su relación en diciembre de 2023 de manera algo abrupta y sin quedar bien entre ellos. Ante estos comentarios, la catalana ha querido dejar claro que a ella no le parece que su chico se parezca a su ex. «Pues fíjate que a mí no me lo parece», ha dicho.

Pero, ¿quién es Joan Verdú? Naccido en Andorra en 1995, es un esquiador alpino con una destacada trayectoria. Debutó en 2010 y, apenas dos años después, logró un tercer puesto en los campeonatos nacionales franceses. Ese mismo año, hizo historia al obtener la medalla de bronce en Super-G en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno, convirtiéndose en el primer atleta en conseguir una medalla olímpica para Andorra.

Joan Verdú y Laura Escanes, juntos

Uno de sus logros más notables ocurrió en diciembre de 2023, cuando Verdú hizo historia al obtener el tercer lugar en el slalom gigante de Val d’Isère, Francia. Este resultado representó el primer podio para un esquiador andorrano en una Copa del Mundo de esquí alpino, consolidando su posición entre la élite mundial de este deporte. En marzo de 2024, durante las Finales de la Copa del Mundo en Saalbach, Austria, logró una destacada medalla de plata en la disciplina de slalom gigante, reafirmando su estatus como uno de los mejores esquiadores de su generación.

Además de sus éxitos en las pistas, Joan Verdú ha capturado ahora la atención mediática por su relación con la influencer y presentadora Laura Escanes. Curiosamente, Verdú fue en el pasado instructor de esquí de Risto Mejide, expareja de Escanes, hace más de una década, lo que añade una coincidencia notable a su historia personal. Otra de las curiosidades es que tiene firmado un acuerdo con Onlyfans, además de un perfil en la plataforma.