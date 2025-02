Laura Escanes se ha convertido de nuevo en noticia en la crónica social de nuestro país tras confirmar su nueva relación con Joan Verdú. La influencer y presentadora, que ha estado en el foco mediático en los últimos meses por este asunto, ha decidido hacer pública su historia con el esquiador andorrano, poniendo fin a las especulaciones que circulaban en redes sociales y medios de comunicación en los últimos días. Lo ha hecho durante la presentación de la nueva colección prêt-à-porter otoño-invierno 25/26 desfile de Yolancris en el marco de una nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. «Estoy muy bien, muy contenta y muy feliz. Él es maravilloso», han sido sus palabras.

Aunque la catalana no ha querido ahondar en demasiados detalles acerca de su nuevo romance, todo apunta a que la pareja se conoció a principios del 2025 en tierras andorranas y en Barcelona. Joan Verdú, nacido en Andorra en 1995, es un esquiador alpino con una destacada trayectoria. Debutó en 2010 y, apenas dos años después, logró un tercer puesto en los campeonatos nacionales franceses. Ese mismo año, hizo historia al obtener la medalla de bronce en Super-G en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno, convirtiéndose en el primer atleta en conseguir una medalla olímpica para Andorra.

Laura Escanes durante un desfile de moda. (Foto: Gtres)

En 2014, el joven de 29 años representó a su país en los Juegos Olímpicos de Invierno, consolidándose como una de las grandes promesas del esquí alpino andorrano. A lo largo de su carrera, Joan ha enfrentado diversas lesiones, si bien su determinación y pasión por el deporte le han permitido regresar con fuerza a las competiciones internacionales.

Escanes, tajante ante las comparaciones entre Verdú y Álvaro de Luna

Con la confirmación de su noviazgo, los seguidores de Laura Escanes han mostrado su apoyo a la influencer, aunque también ha habido comentarios comparando a Joan Verdú con anteriores parejas suyas, especialmente con el cantante Álvaro de Luna, con quien Laura terminó su relación en diciembre de 2023. Ante estos comentarios, la presentadora de TV3 ha querido dejar claro que a ella no le parece que su chico sea un clon de su ex. «Pues fíjate que a mí no me lo parece», ha dicho.

En la misma intervención, Laura Escanes se ha pronunciado también al respecto de la reciente ruptura entre Risto Mejide y Grecia Casta. «La verdad es que sé lo mismo que vosotros, pero bueno. Yo siempre quiero que todo el mundo sea feliz y que estén bien, y ya está. No se ha muerto nadie, las cosas pasan porque tienen que pasar», ha comentado. Además, la influencer ha dejado claro que mantiene una buena relación con el presentador de Todo es mentira, principalmente por la hija que tienen en común. La historia de Risto Mejide y Laura Escanes, cabe recordar, comenzó en 2015, cuando iniciaron una relación que generó gran atención mediática debido a su diferencia de edad de 21 años. A pesar de las críticas, la pareja se consolidó y en 2017 se casaron en una boda muy mediática. En 2019, dieron la bienvenida a su hija Roma, fortaleciendo aún más su vínculo. Sin embargo, en 2022 anunciaron su separación de manera amistosa.