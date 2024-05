Fue en septiembre de 2022 cuando Laura Escanes y Risto Mejide anunciaron su ruptura tras más de siete años de relación y una hija en común, con un comunicado oficial. «Han sido siete años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días (..) Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo», rezaba el escrito. No obstante, sus nombres siguen vinculados, inevitablemente, a ojos de la crónica social de nuestro país. Sobre todo, tras la última entrevista de la influencer, en la que se ha pronunciado sobre la marcada diferencia de edad de algo más de dos décadas que les separaba cuando ambos comenzaron su relación.

Escanes ha acudido al podcast de Podimo El sentido de la birra, presentado por Ricardo Moya. Allí, la catala se ha sincerado sobre la relación que mantuvo con Mejide, 22 años mayor que ella, luego de que el pasado martes dedicara un capítulo del podcast que ella misma presenta en la plataforma de audio, Entre el cielo y las nubes, a hablar sobre la diferencia de edad en las relaciones de tipo sentimental. Escanes, cabe destacar, comenzó a salir con Risto Mejide con 19 años -entonces, él tenía 41-, y se separó de a los 26.

En su programa, la catalana reconoció que los dos «pasaron unos años maravillosos», si bien este lunes ha añadido que «durante mucho tiempo puse a la otra persona por encima de mí y yo no era consciente de lo que yo era, lo que yo necesitaba, ni de poner mis límites y mis cosas». Unas palabras a las que ha seguido una reflexión sobre las cosas que, en general, hay que dejar de lado en un pareja cuando existe tanta diferencia de edad. «Eso, al menos en mi experiencia, llega un momento en el que no te hace feliz», ha dicho. «Yo de verdad creía que una pareja con diferencia de edad es viable y si hay amor no pasa absolutamente nada, resumen. Y ahora pienso que no, que hay muchos factores que sí que afectan. Uno, el más importante, es el momento vital», relata.

«Cuando hay tanta diferencia de edad, que son 20 años, no estás en el mismo momento vital. La otra persona ha vivido infinitas cosas más que tú, tiene una experiencia que tú no tienes, tú tienes que renunciar a muchísimas cosas para seguir con ese proyecto pareja. Que la otra persona, a lo mejor, también. O sea, que no estoy hablando solo de mí, que eso es de las dos partes. Y creo que eso, por lo menos en mi experiencia, llega un momento en que eso no te hace feliz. Hay muchos momentos que te van alejando, alejando y alejando. Y creo que eso es mucho más fácil que suceda cuando hay diferencia de edad que cuando no la hay», ha sentenciado Laura, muy tajante.

Al margen de lo anterior, durante la misma entrevista, Laura Escanes también ha explorado su desarrollo psicológico como influencer a través de su experiencia en terapia. Asimismo, ha desvelado a Ricardo Moya algunos de los momentos más difíciles de su infancia, así como los desafíos a los que se enfrenta diariamente como figura pública.