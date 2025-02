La estafa de los parquímetros que afecta a toda España: la Policía Nacional manda un preocupante aviso

En los últimos años, las estafas han evolucionado con el avance de la tecnología, y cada día los ciberdelincuentes encuentran nuevas formas de engañar a los ciudadanos. En España, la Policía Nacional ha intensificado su presencia en redes sociales para alertar a la población sobre las nuevas amenazas, especialmente en plataformas como Instagram, TikTok y Twitter. De esta manera, buscan llegar a una mayor cantidad de personas, brindando consejos y recomendaciones útiles para evitar caer en fraudes como la estafa de los parquímetros.

En varios parquímetros de diferentes ciudades españolas, los estafadores han empezado a colocar pegatinas con códigos QR falsificados encima de los códigos originales. El objetivo robar información personal y datos bancarios de las víctimas, lo que podría generar consecuencias devastadoras. Para contrarrestar esta amenaza, las autoridades han recomendado a los ciudadanos que estén muy atentos a cualquier signo de alerta, ya que este fraude oculta peligros muy serios.

Así funciona la estafa de los parquímetros

Los parquímetros se han convertido en el blanco de los estafadores. Según la Policía Nacional, los ciberdelincuentes están utilizando estos dispositivos para distribuir códigos QR falsificados, los cuales colocan estratégicamente sobre el código original. Este tipo de fraude no es un hecho aislado, ya que los códigos QR se han popularizado enormemente en los últimos años debido a su simplicidad y a la comodidad que ofrecen al usuario para realizar pagos, acceder a sitios web o interactuar con diferentes servicios.

La nueva modalidad de estafa se basa en engañar al usuario para que escanee el código QR falso, lo que lo redirige a una página web fraudulentamente diseñada para robar datos. Estos sitios imitan páginas de bancos o plataformas de pago, haciendo que la víctima crea que está introduciendo su información personal y bancaria de manera segura. Sin embargo, los datos caen directamente en manos de los estafadores, quienes pueden utilizarla para realizar compras o transferencias fraudulentas.

Modus operandi

El modus operandi de los estafadores que están operando a través de los parquímetros es bastante sencillo pero eficaz. Lo primero que hacen es colocar una pegatina con un código QR falso sobre el código original del parquímetro. Este código QR, redirige a una página web falsa que imita un sistema de pago legítimo. Sin embargo, en realidad, lo que buscan es robar la información personal y bancaria de la víctima.

Una vez que la persona introduce los datos de su tarjeta de crédito o débito para «pagar» el aparcamiento, los estafadores obtienen directamente el número de tarjeta, fecha de vencimiento y, en algunos casos, el código de seguridad (CVV). Con esta información, pueden realizar compras o transferencias fraudulentas, vaciando la cuenta bancaria de la víctima sin que se dé cuenta.

Lo más peligroso de este tipo de estafa es que, debido a la apariencia legítima de la página web, el usuario no sospecha en ningún momento. La recomendación es tener mucho cuidado al usar códigos QR en parquímetros y verificar que el enlace redirigido sea seguro antes de introducir cualquier dato sensible.

Recomendaciones de la Policía Nacional

El primer consejo que ofrece la Policía Nacional para evitar ser víctima de la estafa del parquímetro es no escanear códigos QR que parezcan estar manipulados. Si el código parece incompleto, dañado o está cubierto por una pegatina sospechosa, lo más prudente es evitar escanearlo. En muchos casos, los estafadores colocan estos códigos de manera que se confundan con los originales, lo que hace que el usuario no sospeche en un primer momento. Por lo tanto, es importante estar alerta ante cualquier alteración que pueda indicar que algo no está bien.

Además, una vez escaneado el código QR que redirige a una página web, la Policía recomienda revisar cuidadosamente la URL. Muchas veces, los estafadores intentan suplantar la dirección real con variaciones sutiles, como agregar un número o una letra en el dominio, lo que puede pasar desapercibido. Es fundamental asegurarse de que la página es legítima y, en caso de duda, lo más seguro es abandonar la página y buscar otra forma de realizar el pago.

Cuando se detecta una estafa o se sospecha de un intento de fraude, es crucial denunciarlo a las autoridades lo antes posible. La Policía Nacional ha recordado en varias ocasiones que la colaboración ciudadana es clave para frenar este tipo de delitos. Cuantas más personas informen sobre incidentes sospechosos, más rápido podrán actuar las autoridades para identificar y capturar a los responsables.

En resumen, la alerta sobre la estafa de los parquímetros en diferentes ciudades de España pone de manifiesto la necesidad de estar alerta. La Policía Nacional continúa haciendo esfuerzos para educar a la población y ayudarles a reconocer las señales de una estafa. Con el apoyo de todos, es posible reducir el impacto de estos fraudes y proteger tanto la información personal como el dinero de los ciudadanos.