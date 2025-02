No es ningún secreto que El Show de Bertín se ha convertido, indudablemente, en uno de los programas que más éxito continúa cosechando en Canal Sur Televisión. Y siendo honestos, no es para menos. En los últimos días, este formato conducido por Bertín Osborne cada viernes se ha convertido en noticia. Entre otras tantas cuestiones porque, en la entrega del pasado viernes 14 de febrero, el propio presentador confirmó a sus colaboradores que su marcha temporal, al menos durante unos cuantos meses. Aunque en ese momento no especificó el motivo, sí que tendrá que ver su participación en la nueva edición de Tu cara me suena. Al fin y al cabo, concursar en este formato que se emite en Antena 3 es tremendamente exigente, no solamente con los ensayos sino también con las grabaciones de los diversos programas. Por lo tanto, Bertín Osborne tiene que tener dedicación absoluta a este nuevo proyecto.

A pesar de todo, todavía nos queda por ver alguna que otra entrega con él como presentador. Este viernes 21 de febrero, va a recibir en plató a uno de los presentadores de televisión más queridos y reconocidos de nuestro país. Uno de los grandes puntos de inflexión llegó cuando se encargó de conducir la primera edición de Operación Triunfo. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Carlos Lozano. En su trayectoria profesional, no solamente ha destacado como presentador, sino también como cantante, modelo y actor. Es más, recordemos que su talento le hizo llegar hasta Hollywood, donde tuvo la oportunidad de recoger un Oscar con el mismísimo Pedro Almodóvar. Pero hasta llegar a ese momento de su vida, tuvo que pasar por otros tantos trabajos, como el de ser gogó en un espectáculo o, incluso, ser taquillero en un teatro.

Entre otras tantas cuestiones, Carlos Lozano hablará con Bertín Osborne para contarle cómo está siendo su nueva vida en el campo desde que tomó la decisión de retirarse de la pequeña pantalla. Por si fuera poco, el invitado de El Show de Bertín se verá sorprendido con la llegada de Natalia, la cantante que salió a la fama por su participación en la primera edición de Operación Triunfo, la misma que Carlos presentó hace más de 20 años.

Ambos, durante su paso por El Show de Bertín, hablarán sobre esa etapa que les cambió sus vidas para siempre, pero también tendrán que superar un reto llamado ‘Sin palabras’. Por si fuera poco, y como suele ser habitual en el programa presentado por Bertín Osborne, el invitado se enfrentará al ya mítico ‘Tercer Grado’, donde conoceremos muchos más detalles de la vida íntima del modelo y actor.

Pero no todo queda ahí, puesto que en esta entrega podremos disfrutar de varias actuaciones musicales, cuyos protagonistas serán Natalia, Laura Gallego y el propio Bertín Osborne. No te pierdas el nuevo programa de El Show de Bertín con Carlos Lozano este viernes 21 de febrero, a partir de las 22:45 horas, en Canal Sur Televisión.