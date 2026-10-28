Los cocineros españoles no tienen dudas: «Para hacer castañas en casa, si las abres un poco y les metes sal por el centro le darás un toque espectacular»

En otoño, las castañas llenan los puestos de los mercados y muchas familias las preparan en casa para merendar. Hay quien las asa en el horno o en la sartén, y quien prefiere la freidora de aire o el microondas, que es la opción más rápida.

El truco para hacerlas con sal en el microondas es uno de los más sencillos y no viene de un restaurante, sino de TikTok. Sergio Señor Galán lo ha compartido en su perfil Recetas del Señor, con una explicación muy práctica.

Cómo hacer castañas en el microondas en sólo dos minutos

El microondas cocina gracias al agua que tienen los alimentos. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), las ondas hacen vibrar las moléculas de agua, y el roce entre ellas produce el calor que cocina la comida.

La castaña guarda agua bajo su cáscara dura. Al calentarse, esa agua se convierte en vapor y cuece la pulpa en su propio envoltorio, igual que una patata asada con piel.

Por eso el corte en cruz es imprescindible. Sin él, el vapor no tiene por dónde salir y la cáscara puede reventar dentro del aparato. Con el corte, ese mismo vapor empuja la piel hacia fuera y las castañas salen casi abiertas.

La sal en el centro aporta el contraste. Igual que en el caramelo salado, una pizca resalta el dulzor natural del fruto. Señor Galán lo resume con una frase, «esto le va a dar un toque espectacular».

La FDA matiza que el microondas no cocina de dentro hacia fuera. En las piezas gruesas, las ondas calientan las capas exteriores y el interior se hace por el calor que pasa desde ellas.

Receta de castañas con sal al microondas

Sergio Señor Galán, creador del perfil de cocina Recetas del Señor, se presenta en TikTok como @recetas.senor y suma más de 60.600 seguidores. En su vídeo avisa de que hay que tener cuidado con el cuchillo, porque él mismo se cortó al preparar la receta. La define como súper sencilla y muy rápida, y sólo necesita dos ingredientes y dos utensilios.

Castañas frescas.

Sal.

Un cuchillo de sierra.

Un bol apto para microondas. Este sería el procedimiento paso a paso para asar castañas en casa con el microondas, según Señor:

Lavar muy bien las castañas. Hacer un corte en cruz en cada una con el cuchillo de sierra. Abrir un poco el corte y meter una pizca de sal en el centro. Colocar las castañas en el bol. Cocinar dos minutos en el microondas a máxima potencia. Sacar el plato con cuidado, porque quema mucho. Pelar las castañas y comerlas solas o añadirlas a una salsa.

Los dos minutos corresponden a la máxima potencia del aparato que usa en el vídeo. En un microondas menos potente, las castañas pueden necesitar unos segundos más hasta que la cáscara se abra.

Hay quien, después de pelarlas, las mezcla con mantequilla derretida y una pizca de canela, o con un poco de aceite de oliva y pimentón ahumado, mientras todavía están bien calientes.