Con el paso del tiempo, es normal que elementos como las almohadas se vean deteriorados por su uso y el paso del tiempo. La aparición de manchas amarillentas en las almohadas es un fenómeno doméstico frecuente que suele asociarse erróneamente a una falta de higiene. Según coinciden diversos especialistas en limpieza del hogar y cuidado textil, esta decoloración responde a un proceso natural de oxidación biológica y requiere métodos de lavado específicos para evitar el deterioro irreversible de los rellenos.

¿Por qué aparecen manchas amarillas?

Durante el descanso nocturno, el cuerpo humano libera de forma continua sudor, saliva y sebo procedente del cuero cabelludo y el rostro. Estos fluidos traspasan el tejido de las fundas convencionales y se acumulan en el interior de la almohada. Al entrar en contacto con el aire a lo largo del tiempo, las grasas y proteínas se oxidan y adquieren el característico tono amarillo, un proceso que también se ve acelerado por el uso de cremas faciales nocturnas, aceites capilares o el hábito de acostarse con el cabello húmedo.

Más allá del aspecto estético, los expertos advierten que la acumulación de humedad y materia orgánica favorece la proliferación de ácaros del polvo y bacterias, lo que puede desencadenar o agravar cuadros de alergia y problemas respiratorios.

Limpieza de la almohada

Para la limpieza de almohadas, expertos coinciden en que para tratar las manchas de las almohadas lavables se necesitan algunos productos: quitamanchas enzimático, blanqueador con oxígeno activo y detergente para ropa con enzimas.

Los quitamanches de origen enzimático ayudan a descomponer los residuos orgánicos como el sudor y los aceites corporales. Por otro lado, el blanqueador con oxígeno activo permite tratar la decoloración sin tener que emplear cloro. Las cantidades se deben seguir según las indicaciones de los productos y los fabricantes de las almohadas.